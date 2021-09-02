Танцювальний перформанс на музику Артема Пивоварова: відео з новобудови

Співачка та блогерка Uliana Royce презентувала танцювальний перформанс на пісню Jump, автором якої є Артем Пивоваров. Відео дівчина зняла на даху новобудови.

Виконавиця представила танцювальний перформанс, якого раніше ще не бачила в Україні. Дівчина прагнула сповна показати себе, як артистку.

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Танцювальний перформанс Uliana Royce

Новобудова, на якій співачка знімала відео, символізує для неї Олімп. Це місце, де Uliana Royce (справжнє ім'я – Уляна Лисенко) вибудовує свою історію.



Uliana Royce / Фото пресслужби

Автором слів і музики цього треку став відомий український музикант Артем Пивоваров.

"Пам'ятаю, як прийшла на студію до Артема з чудовим настроєм. Ніби в мене вселилася 5-річна дитина. Трек написали саме у веселому настрої, в стані радості та драйву. Він вийшов дуже динамічним і точно передав наш легкий та позитивний настрій. Це "таблетка", яка зарядить вас енергією на цілий день", – розповіла Уляна.

Uliana Royce – Jump: дивіться відео онлайн

Також Uliana Royce анонсувала перший сольний концерт, який відбудеться 22 жовтня в клубі Atlas, що розташований в Києві.