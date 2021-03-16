Табу в сексі: відверті зізнання Слави Камінської

Українська співачка, ексучасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська відверто розповіла про свої табу в сексі. Зірка зізналася, що ніколи не мала досвіду сексу втрьох.

Знаменитість поспілкувалася зі Славою Дьоміним та відповіла на 29 його запитань. Зокрема, розмова стосувалася відвертих тем і Камінська розповіла про свої сексуальні вподобання.

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Слава Камінська про табу в сексі

Артистка поділилася, що останнім часом стала розкутішою в інтимних стосунках. Та попри це залишаються заборони в сексі, які вона не хоче втілювати в житті.

Слава зазначила, що для кожної людини є власна міра розбещеності. Сама ж виконавиця зізналася, що ніколи не мала досвіду з БДСМ та сексу втрьох.

Ні, БДСМ – це не для мене. Так само, як і секс утрьох. Я ніколи не пробувала це. Можливо, ще не доросла до такого,

– зізналася Камінська.

Інтерв'ю Слави Камінської: дивіться відео онлайн

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