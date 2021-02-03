У чорному бікіні: спокуслива Кортні Кардашян прогулялась пляжем – спекотні фото

Зірка американського реаліті Кортні Кардашян перебуває на відпочинку. Вона активно ділиться знімками з гарячих фотосесій у різноманітних купальниках.

Джерело: інстаграм Кортні Кардашян

Світська левиця та зірка американського реаліті-шоу Кортні Кардашян не соромиться показуватися перед камерами оголеною або в мінімальній кількості одягу. Вона часто тішить відвертими фото своїх шанувальників.

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Кортні Кардашян в чорному бікіні

Світська левиця позувала перед об'єктивом на пляжі. Вона прогулювалась берегом океану й розмовляла телефоном. Кортні Кардашян для відпочинку обрала чорний латексний купальник. Бюстгальтер вдало підкреслив пишні груди зірки. Також вона похизувалась тонкою талією та стрункими ніжками.

Кортні Кардашян доповнила гарячий образ чорною кепкою з вишивкою, білим манікюром та сонцезахисними окулярами прямокутної форми. Вона розпустила довге темне волосся та вклала його легкими хвильками. Цього разу знаменитість показалась без макіяжу, демонструючи натуральну красу.



Кортні Кардашян / Фото з інстаграму Кортні Кардашян