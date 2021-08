"Співають всі" 1 випуск: чим здивувало найпісенніше шоу країни із сотнею суддів

Музичне шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна" розпочалось 21 серпня о 21:00. Кілька місяців зіркові судді та учасники чекали на вихід першого випуску, а організатори підігрівали увагу глядачів цікавими анонсами. Що відбувалось у 1 ефірі – читайте далі.

Перший випуск першого сезону шоу "Співають всі!" став видовищним! В Україні ще не проводились шоу подібного формату, адже розважальний проєкт вийшов на телеекрани у Великій Британії лише у 2018 році. Україна стала 18-ю країною, в якій проходитиме шоу.

Серед зіркових суддів на трибунах можна було побачити сотню відомих артистів та блогерів, яких знає чи не кожен українець. Саме вони вирішували долю людей, які прийшли на кастинги проєкту.

Олександр Балабанов

, кожен учасник повинен "розкачати" якнайбільше зіркових суддів, аби вони підіймались з крісел, танцювали і тиснули червоні кнопки. Кожна кнопка дорівнює одному балу. Учасник повинен зібрати якнайбільше балів. Хто отримає найбільшу кількість – потрапляє у фінал шоу, а між другим і третім місцем відбуватиметься співоча "дуель". Переможець отримає грошовий приз у розмірі півмільйона гривень.

15-річний співак та актор з Києва став першим учасником пісенного шоу. Хлопець вже знає, що таке велика сцена – за своє життя він виступав близько на 500 сценах та відвідав майже усі континенту світу. Також Олександр представляв Україну на Дитячому Євробаченні у 2020 році. Що цікаво, у день його участі в хлопця було день народження. Він виконав пісню Sir Duke Стіві Вандера.

Балабанов зібрав 59 балів зі ста, хоча він розраховував на більше. Найбільше його розкритикувала Анастасія Приходько, втім, більшість похвалила юного виконавця за голос та складну пісню.

Олександра Іщук

Юна артистка з Обухова є однією з шести дітей у сім'ї. Олександра поділилась, що часто чула від інших слова жалю, бо вона з багатодітної сім'ї, але дівчина переконана, що навпаки така "команда" – це шалена підтримка і любов. На сцені "Співають всі!" 19-річна учасниця виконала ліричну пісню та заробила 87 балів. Дмитро Коляденко та Наталія Могилевська відзначили талант дівчини.

Фаріз Мамедов

23-річний уродженець міста Алмати, Казахстан, летів в Україну 6 годин і перед шоу спав всього 2. Незважаючи на це, хлопець був впевнений у своїх силах, оскільки звик йти по житті першим. Шоу "Співають всі!" для нього теж став ще однією сходинку для досягнення власних співочих мрій.

На сцені проєкту Фаріз виконав популярну пісню The big bang гурту Rock Mafia. Казахстанець зміг підняти зі стільців 53 судді, і стільки ж отримав балів.

Олександр Коваленко

50-річний киянин став зовсім неочікуваним гостем шоу, адже за професією – він не співак. Чоловік працює нейрохірургом в одній з найкращих клінік Києва. Олександр виконав пісню Олександра Іванова та гурту "Рондо" – "Боже, какой пустяк", за що отримав 74 бали. Таким чином, Фаріз Мамедов покинув шоу, оскільки набрав найменше з усіх виконавців балів. Світлана Білоножко та Віктор Павлік віддали особливу шану нейрохірургу.

Polygirls

Солістка юного колективу Polygirls, Влада, має всього 17 років, але вже змогла зібрати навколо себе співочу команду. Дівчата родом з міста Бровари. Але незважаючи на гарячу пісню жіночого гурту Spice Girls "Wannabe", вони отримали всього 44 бали та назавжди покинули співочий проєкт. Чимало суддів не розуміли, чому їхні колеги не встали під виконання пісні, і навіть дехто просив переголосувати, але правила шоу це забороняють. Тому юні дівчата пішли з проєкту.

Олександр Круглий

Юний автор пісень Олександр теж прийшов на кастинг шоу "Співають всі!", аби спробувати власні сили. Разом з друзями він вже створив 50 пісень і близько 15-ти продав, щоправда, українські артисти поки що ігнорують співпрацю з ним. Тому 20-річний киянин вирішив підкорювати суддів піснею Артема Пивоварова "Дежавю", який сидить у складі ста суддів. За нього проголосували рекордні 88 експертів на момент виходу Круглого. Відтак, він зайняв перше крісло учасників, де раніше сиділа Олександра Іщук. А от шоу автоматично покинув Олександр Балабанов.

Гурт G-Art

На сцену наступними вийшов дует G-Art, у який входить Олександр та Євгенія. Вони жартують, що девізом їхнього колективу є "все по цимбалах". Незважаючи на позитивний настрій та жарти, пара виконавців проникливо виконала легендарну пісню гурту Queen "We are the champions". Вони змогли підняти з крісел аж 84 судді! Дует отримав абсолютно різні відгуки, але, все ж, зайняв одне з трьох крісел лідерів. Нейрохірург Олександр Коваленко, на жаль, покинув шоу.

Олександр Баратинець

28-річний виконавець Олександр з Волині ще рік тому працював на круїзному лайнері, а вже у 1 випуску "Співають всі!" виконав пісню Монатіка "Кружит". Втім, не зміг закружляти більшість суддів та підняв з крісел всього 42 людей. Через це "Бора" покинув шоу.

Олена Жигарєва

Цю жінку знає чимало меломанів, які люблять пісні 2000-х. 39-річна виконавиця Олена прославилась завдяки участі в гурті "А-Студіо", а пісня "Улетаю" стала її найзнаковішим хітом. У ностальгію поринула більшість тренерів, адже Олена змогла зібрати 89 балів і одразу потрапила на перше місце! Через це G-Art змушений покинути шоу назавжди. Що цікаво, виступ Олени засудила Аліна Гросу, яка вважає, що виступ популярної виконавиці є несправедливим по відношенню до інших конкурсантів.

Олександр Порядинський

Переможець шоу "Х-Фактор" 4 сезон знову повернувся на сцену, аби нагадати про себе. Йому було всього 15 років, коли він завоював українську публіку та виграв 2 мільйони гривень. Співак зізнався, що на ці кошти придбав батьку автомобіль, собі – квартиру, а решту грошей витратив на навчання та власну творчість. На сцені "Співають всі!" Порядинський заспівав пісню Олександра Пономарьова "Варто чи ні" та підкорив більшість співаків. Він отримав 84 бали, але через те, що трійка лідерів має трішки вищі оцінки, Порядинський покинув проєкт назавжди.

Валентин Мушинський

28-річний співак з Луцька має власний гурт та навіть зізнається, що заявку на шоу за нього заповнив його напарник. Він розповів, що є досить сором'язливим і дещо мрійливим, втім, дуже хоче отримати перемогу на шоу. На сцені "Співають всі!" 1 випуск він виконав легендарну пісню Linkin Park під назвою Numb. Валентин зміг зібрати найбільшу кількість балів за весь випуск – 93 бали! Він автоматично потрапив на перше місце серед лідерів, а от Олександра Іщук залишила проєкт. Виступ Мушинського викликав чимало суперечок між старшим та молодшим поколінням, та все ж завоював любов багатьох українців.

Довгоочікуваний фінал випуску

Оскільки Валентин Мушинський зайняв перше крісло, то, за правилами шоу, між собою у "співочій дуелі" повинні позмагатись учасники з другого і третього клісла. А це – Олена Жигарєва та Олекандр Круглий. Хлопець виконав пісню Макса Барських "Хочу танцевать" і за виступ отримав 58 голосів. А от Олена за свою пісню Fergie "London Bridge" отримала 90 балів, завдяки чому перемогла у дуелі.

Відтак, Валентин Мушинський та Олена Жигарєва потрапили в наступний етап шоу і зустрінуться в інших випусках.

Співають всі 1 випуск: дивитись відео онлайн