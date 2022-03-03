Співак Джон Ледженд, який мав виступити на Leopolis Jazz Fest 2022, підтримав Україну

Популярний американський виконавець та автор хіта All Of Me Джон Ледженд виступив з підтримкою українського народу у час війни. У середині літа співак мав приїхати в Україну і виступити на одному із найбільших джазових фестивалів Європи – Leopolis Jazz Fest 2022.

Зірка американського соулу Джон Ледженд став першим хедлайнером музичного фестивалю Leopolis Jazz Fest 2022, який щорічно організовують у Львові. 26 червня артист мав приїхати у місто і дати неймовірний концерт на головній сцені події.

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Джон Ледженд не лише написав теплий текст, а й закликав своїх підписників підтримати Україну і її жителів: пожертвувати кошти у благодійні організації, вийти на мирний протест, поширювати світом інформацію про те, що у нашій державі йде війна.

Ми молимося за українців, які борються за демократію, безпеку та мир для свого народу. Також можемо зробити ось що, щоб підтримати їхні нагальні потреби та допомогти їм. Посилання в описі.



Джон Ледженд підтримав Україну / Фото з інстаграму виконавця

До підтримки України долучилась й дружина артиста – модель Кріссі Тайген. Зірка також поширила в інстаграмі пост, де закликала всіх небайдужих перейнятись горем війни в Україні і пожертвувати гроші у фонд, який вона створила для допомоги українцям.

Я прошу вас пожертвувати все, що ви можете (навіть долар), щоб допомогти цим жертвам Володимира Путіна. Незалежно від того, як довго триває ця війна, і навіть якщо вона закінчиться завтра, наслідки для сімей залишаться назавжди.



Кріссі Тайген підтримала Україну / Фото з інстаграму

Пізніше Кріссі дописала у коментарях, що за 5 хвилин вдалось зібрати аж шість тисяч доларів. Для наочності Тайген поширила щемливу світлину людей, які переховуються від обстрілів російських окупантів у київському метро.

Вже багато світових знаменитостей засудили атаку російських військ на Україну. Хто з зірок висловив патріотичну позицію дізнавайтесь тут.

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