Співак Джон Ледженд, який мав виступити на Leopolis Jazz Fest 2022, підтримав Україну

Популярний американський виконавець та автор хіта All Of Me Джон Ледженд виступив з підтримкою українського народу у час війни. У середині літа співак мав приїхати в Україну і виступити на одному із найбільших джазових фестивалів Європи – Leopolis Jazz Fest 2022.