Певец Джон Ледженд, который должен был выступить на Leopolis Jazz Fest 2022, поддержал Украину

Популярный американский исполнитель и автор хита All Of Me Джон Ледженд выступил с поддержкой украинского народа во время войны. В середине лета певец должен был приехать в Украину и выступить на одном из самых больших джазовых фестивалей Европы – Leopolis Jazz Fest 2022.