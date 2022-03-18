Співачка Шер готова прийняти вдома українських біженців

75-річна американська співачка Шер заявила у своєму твітері, шо готова прийняти у себе вдома українців, які були вимушені покинути країну через війну. Жінка сказала, що в такій ситуації теж хотіла би відчути підтримку від інших.

Легендарна зірка написала, що у неї вдома українці зможуть почувати себе в безпеці. І її прикладу повинні наслідувати всі американці.

До слова "Втратили все": Леонардо Ді Капріо закликав світ допомагати українцям, які постраждали від війни

Я хочу допомогти українським сім'ям, запропонувавши їм оселитися у моєму домі. Тут вони будуть у безпеці, і про них подбають. Багато відомих людей сьогодні повинні зустріти українців, протягнувши їм руку з допомогою,

– написала співачка.

У своєму твітері зірка раніше часто "хейтила" Путіна та його дії щодо України та світу. Вона згадувала за ядерну та біологічну зброю, якою погрожує очільник Кремля, а також порівнювала його з іншими політиками і диктаторами. Шер також палко закликала США та НАТО дозволити "закрити небо" над Україною, аби там не проливалась кров українців.

"Я розумію чому ми не можемо дати безполітну зону, але дрони ж є ефективними! Чому країни НАТО не можуть відправити достатньо дронів, аби захистити українців. Путін хоче крові, української. НАТО і країни з усієї землі повинні зробити більше", – казала жінка 2 березня.