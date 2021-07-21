З жахом дивилась на друзів з дітьми: співачка ONUKA зізналась, чому не хотіла ставати мамою

Солістка гурту ONUKA Ната Жижченко не хотіла мати дітей, але несподівано для себе завагітніла у 2019 році. Вона зізналась, що ніколи не мала материнських бажань і не прагнула продовжувати рід.

Фронтвумен українського гурту ONUKA Ната Жижченко дуже рідко дає інтерв'ю. Та в програмі Маші Єфросиніної вона розповіла про те, чому не хотіла стати мамою.

До слова С*ка безпородна, – солістка ONUKA пригадала, як її ображав колишній

Солістка ONUKA про небажання мати дітей

Співачка й раніше визнавала, що не хоче мати дітей. Однак вона таки незаплановано завагітніла й стала мамою 14 травня 2020 року.

Я дійсно не хотіла дітей… Я не відчувала материнських бажань. На всіх друзів, у яких є діти, я дивилася з жахом. Мені ніколи не хотілося стати мамою, няньчитися, незважаючи на гени. Я завжди замислювалася над тим, яка це величезна відповідальність, по-перше. Особливо у світі гаджетів,

– зізналась Ната.

"По-друге, перенаселеність планети. Навіщо народжувати дитину, якщо ти не впевнений, як її виховати. Навіщо народжувати дитину лише тому, що так заведено? Цього я ніколи не розуміла, – додала Жижченко.

Артистка розповіла, що поділилась своїми думками з чоловіком та батьками. Своєю чергою, вони нормально сприйняли її вибір. Та кілька тижнів після цього Наталія була ошелешена.

Ми були в турі в Китаї. Там я вже щось запідозрила. Я завжди дуже спокійна до їжі. Але там мене почало нудити від запахів. Тоді я списувала на специфіку страв. Але думка про вагітність промайнула. Коли ми їхали з аеропорту, я зайшла до аптеки й купила одразу два тести,

– поділилась Ната Жижченко.

Солістка ONUKA зізналась, що у неї мало не сталась істерика. Та Євген Філатов був тільки радий вагітності коханої: "Я дійсно дуже злякалася. Показую — а він був дуже щасливий".

Ната навіть не думала про переривання вагітності. До 6 місяця вона виступала у США та Канаді, Україні, а згодом взяла декретну відпустку. Вона вдало співпала з початком карантину. Співачка повернулась до роботи й записує нові пісні. Та виконавиця визнає, поєднувати материнство та кар'єру – не так просто.

Ната Жижченко в інтерв'ю Маші Єфросиніній: дивіться відео онлайн