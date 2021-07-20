Соломія Вітвіцька покаталась на квадроциклі: розкішні фото з Карпат

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька відправилась на відпочинок з подругами. Вона поїхала в мальовничі Карпати, де каталась на квадроциклі.

Після пережитого стресу через ДТП українська телеведуча Соломія Вітвіцька вирішила влаштувати невелику відпустку в Карпатах, куди поїхала разом з подругами. Вона поділилась новими світлинами з шанувальниками.

До слова Настя Каменських похизувалась ніжками у сукні-сорочці з принтом tie-dye

Соломія Вітвіцька в Карпатах

Телеведуча активно відпочивала в горах, обравши катання на квадроциклі. Вона зробила кілька світлин, де позувала перед об'єктивом на машині.

Соломія Вітвіцька постала в ефектній червоній сукні довжини міді з білим принтом. Поряд зірка тримала шолом у тон до вбрання. Свій образ вона доповнила золотим ланцюжком на шиї та сонцезахисними окулярами в білій оправі.

Ведуча розпустила волосся та вклала його пишними хвильками. На обличчі Соломія зробила макіяж, підкресливши очі тушшю, а губи – рожевою помадою. Також знаменитість зробила гарне фото з подругами, позуючи на тлі заходу сонця.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, що нещодавно Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП. Вантажівка різко загальмувала, а тому мікроавтобус, що їхав позаду, врізався у вантажний автомобіль. В автобусі сиділа ведуча, яка вдарилася головою об переднє сидіння. Зірку госпіталізували, але згодом вона повернулась до зйомок.

Внаслідок ДТП Соломія отримала велику ґулю на лобі, яку можна було приховати з допомогою макіяжу. Зараз ведуча почувається добре, щоправда, у неї з'явилися синці під очима.