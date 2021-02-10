Солістка гурту KAZKA показала, як ганяла пустелею на квадроциклі: фото та відео з Єгипту

Олександра Заріцька з популярного українського гурту KAZKA відпочиває в Єгипті. На світанку зірка влаштувала екстримальну розвагу в пустелі – поганяла на квадроциклі. Ефектними кадрами з відпочинку вона поділилась з прихильниками.

Як і більшість українських знаменитостей, навіть попри пандемію та карантинні обмеження солістка гурту KAZKA не стала відмовляти собі в зимовій відпустці за кордоном. Для відпочинку вона обрала сонячний Єгипет, куди полетіла разом з друзями. Перед поверненням в Україну Олександра Заріцька покаталась на квадроциклі.

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Солістка гурту KAZKA поганяла пустелею на квадроциклі

На світанку разом з великою компанією артистка вирушила в пустелю. На квадроциклах вони насолоджувалися мальовничими пейзажами та магічними кольорами неба.

Для активного відпочинку Олександра Заріцька обрала вбрання total white – легкі штани прямого крою, сорочку в дрібний чорний горох і масивні кросівки. Look зірки довершили епатажні сонцезахисні окуляри, кепка та хустинка, якою вона прикрила обличчя від піску.

Коли небо, як солодка вата. І навіть пісок, що мете в обличчя, набуває містичного значення,

– прокоментувала співачка.

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