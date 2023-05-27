Моментальна карма: соліст Rammstein на концерті сказав кілька слів російською і впав зі сцени

Фронтмен німецького рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн оконфузився під час виступу у Вільнюсі, Литва. На концерті артист впав після того, як подякував залу російською мовою.

Зазначимо, що сам гурт підтримує Україну. Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення Тілль Ліндеманн скасував свої концерти в Росії, передає 24 Канал.

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Тепер же, після концерту у Вільнюсі, Ліндеманн подякував своїм шанувальникам трьома мовами – англійською, німецькою та російською. Після сказаних слів співак направився до виходу, де його спіткала неприємна ситуація -- він впав зі сцени. Цей момент потрапив на відео, ролик вже оприлюднили у мережі.

Соліст Rammstein впав зі сцени після подяки російською мовою: дивіться відео

Можна помітити, що падіння виконавця було раптовим, а його колеги з гурту навіть не одразу це помітили. Ймовірно, зірка просто втратив рівновагу, що і стало причиною падіння. Коли інші учасники гурту зрозуміли, що сталося, то продовжили стояти на сцені, лише дивлячись на місце, де впав їхній колега.

Пізніше шанувальники додали, Тілль знову піднявся на сцену. Вони припускають, що музикант не постраждав внаслідок падіння.

Яка позиція Rammstein щодо війни в Україні

В червні минулого року музиканти гурту висловили підтримку Україні на одному з концертів. Вони розгорнули в залі синьо-жовтий прапор. Прихильники не змогли це оминути увагою, тому підтримали артистів оплесками та гучними вигуками.

У березні 2022 року 60-річний вокаліст німецького гурту "Раммштайн" Тілль Ліндеманн після початку російського вторгнення в Україну він допомогав українським біженцям у Берліні.

І хоч раніше Тілль Ліндеманн здавався проросійським артистом, після 24 лютого 2022 він підтримав українців. "Група Rammstein хотіла б висловити підтримку народу України, який чинить опір жахливій агресії з боку російського уряду. Ми глибоко співчуваємо та сумуємо з приводу їхніх страждань", – казав артист.

До слова, днями знаменитий гурт Scorpions вкотре висловив підтримку Україні. Вони розгорнули синьо-жовтий прапор на концерті в Берліні, щоб нагадати про війну та підтримати українців.