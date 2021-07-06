Соліст Måneskin змінив імідж: як тепер виглядає красунчик

Соліст італійського гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021, Даміано Давид вирішив змінити імідж. Красунчик показав фото з новою зачіскою, чим тепер ще більше приваблює прихильниць.

Фронтмен колективу Måneskin оприлюднив новий кадр, яким здивував шанувальників. Даміано Давид вирішив поекспериментувати з зачіскою і вже на наступних концертах буде в новому образі.

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Нова зачіска Даміано Давида

Популярний музикант, який після виступу на Євробаченні став улюбленцем дівчат, похизувався новою зачіскою в інстаграм-сторіз. Даміано Давид зробив селфі на тлі басейну. Він примружився, оскільки сонце світло в очі. Проте найбільше увагу публіки привернула нова стрижка кумира.

"Освіжити", – коротко підписав фото Даміано.



Даміано Давид змінив зачіску / Скриншот інстаграм-сторіз Даміано-Давида

Зазначимо, музикант не часто публікує в мережі нові фотографії, тому кожен допис зацікавлює шанувальників. Пропонуємо подивитися, з якими зачісками Даміано Давид раніше позував на камеру.