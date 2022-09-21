Соліст Maroon 5 зраджував дружину з 23-річною моделлю і хоче назвати сина її ім'ям

У мережі спливла інформація про роман Адама Левіна з Maroon 5 з інстаграм-моделлю. Він нібито тривав цілий рік. Дівчина показала переписку з артистом і зізналася, що свого сина той хоче назвати на її честь.

23-річна Самнер Стро з Техасу опублікувала у тіктоці відео, де розповіла про інтрижку з одруженим солістом Maroon 5, і пояснила, чому зробила це саме зараз. За словами дівчини, її шантажував друг – грозився продати скріни їхньої з Адамом переписки якомусь з таблоїдів.

Читайте також Ден Рейнольдс з Imagine Dragons розлучився з дружиною: як їхній шлюб тріщав по швах

23-річна модель розповіла про роман з солістом Maroon 5

Інтрижку з 43-річним Адамом Левіном Самнер Стро закрутила більш як рік тому, після коледжу 2021. У коментарі Page Six вона зізналася, що в них були фізичні стосунки. Про це свідчать і його повідомлення: "Це справді нереально, яка ти гаряча. Це зводить мене з розуму", "Ти в п'ятдесят разів гарячіша вживу, і я теж".

На той час я була малою, наївною і, відверто кажучи, почувалася використаною,

– виправдалася інстаграм-модель.

Дівчина додала, що вони з Адамом не спілкувалися кілька місяців, але у червні він нагадав про себе, щоб запитати, чи можна назвати свого майбутнього сина її ім'ям: "Добре, серйозне питання. У мене народиться ще одна дитина, і якщо це буде хлопчик, я дійсно хочу назвати його Самнер. Ти згодна?"

Як відреагував сам Адам Левін

Адам Левін уже 8 років як одружений з моделлю Victoria's Secret Біаті Прінслу. У них двоє доньок, а зараз красуня вагітна втретє.

Після того, як відео Самнер Строу розлетілося мережею, соліст Maroon 5 прояснив ситуацію в інстаграм-сторіс. Він не став заперечувати, що фліртував з моделлю, але ніякого роману в них нібито не було.

Я був недалекоглядним, спілкуючись з кимось, окрім моєї дружини, у будь-якій формі флірту. У мене не було роману, але якби там не було, я переступив межу в сумний період свого життя. У деяких випадках це було недоречно,

– визнав Адам Левін.

Соліст Maroon 5 наголосив, що сім'я і дружина Біаті Прінслу – найдорожче, що в нього є. Тож він вірить, що йому вдасться зберегти шлюб.

"Моя дружина і моя сім'я – це все, що хвилює мене в цьому світі. Бути таким наївним і дурним, щоб ризикувати єдиним, що справді має значення для мене, було найбільшою помилкою, яку я міг зробити. Я ніколи не зроблю це знову. Я беру на себе повну відповідальність. Ми пройдемо через це, і ми пройдемо через це разом", – завершив музикант.

Соліст Maroon 5 розкаявся за інтрижку / Фото з інстаграм-сторіс Адама Левіна