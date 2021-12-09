Соліст KALUSH поділився, що відчував, коли презентували кліп з "Океаном Ельзи" у центрі Києва

Перспективний музичний гурт з Івано-Франківська KALUSH дав відверте інтерв'ю 24 каналу, де трішки привідкрив завісу його творчості. За словами соліста Олега Псюка, колаборації з зірками у них "заходять на ура", проте з "Океаном Ельзи" вона вийшла особливою.

Зазначимо, що кліп KALUSH та "Океану Ельзи" під назвою "Перемога" вийшов у мережі у жовтні 2021 року. Це був день, коли легендарному гурту на чолі з Вакарчуком виповнилось 27 років з дня заснування колективу.

Повне інтерв'ю читайте тут Ексклюзивне інтерв'ю з солістом гурту KALUSH: про дуети, зіркову хворобу, новий колектив

Нова пісня "Перемога" – це продовження наших, "Океану Ельзи",​ творчих вилазок в інші жанри,

– коментував тоді вихід кліпу Святослав Вакарчук, який презентували 12 жовтня в центрі Києва на великих екранах.

KALUSH про співпрацю з Вакарчуком

Олег поділився, що авторами слів пісні став він та Святослав, а записували сингл вони кілька місяців:

"Святослав написав свою частину, а я – свою. Після цього ми зустрілися на студії, обговорили, як краще подати цей трек".

Щодо вражень від спільної роботи зі "стовпами" музичної індустрії України, то Псюк додав, що "було дуже захопливо".

Презентація відбулася в ТРЦ "Гулівер" в Києві, де ми зібрали пресконференцію. Після спілкування з журналістами пішли на вулицю, де на великих екранах “Гуліверу” включили наш кліп. У мене були думки: "Стою зараз з "Океаном Ельзи", у нас вийшла спільна пісня, ми разом зі ЗМІ та іншими людьми дивимося кліп",

– поділився соліст KALUSH.

"Океан Ельзи" ft. KALUSH – "Перемога": дивіться відео онлайн