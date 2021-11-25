Сніг у Канаді: Дженніфер Лопес показала неймовірні зимові пейзажі

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес була в Канаді. Там випав рясний сніг і зірка не втратила нагоди зняти атмосферне відео на тлі зимової казки.

Чимало знаменитостей вже розпочали підготовку до новорічних свят. Вони прикрашають будинки, готують подарунки та нетерпляче чекають на настання зимової казки. А в деяких регіонах вже встигли побачити перший сніг.

Дивіться також Брітні Спірс прикрасила ялинку: яскраве відео зірки у червоній сукні та леопардовому костюмі

Дженніфер Лопес в снігу

Джей Ло побувала в Канаді, а тепер повертається до додому. 25 листопада в Сполучених Штатах Америки відзначають День подяки, тому акторка хоче бути в цей день разом із сім'єю.

Дорогою вона натрапила на неймовірно красивий сніг, який засипав місцевість. Зірка не змогла пройти повз такої казки та зняла короткий атмосферний ролик для шанувальників. Переглядаючи відео, відчувається, що новорічні свята вже зовсім близько.

Дженніфер була одягнена у теплий зимовий одяг чорного кольору, без зачіски та макіяжу. Однак це лише додало затишку її образові та атмосфері навколо.

Зірки готуються до Різдва