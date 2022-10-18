Слава Камінська різко відповіла, чому сидить без роботи й не повертається в Україну

Ще в березні Слава Камінська виїхала в Нідерланди й живе там з мамою і дітьми. Вона звернулася до всіх тих, хто критикує її за безробіття й пояснила, чому не дає концертів і не повертається в Україну.

За словами Слави Камінської, за 15 років у "НеАнгелах" вона заробила на життя в безпеці, а не під ракетами. За це співачка навіть подякувала експродюсеру Юрію Нікітіну та Вікторії Смеюсі, з якими розійшлася зі скандалом.

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Слава Камінська пояснила, чому не повертається в Україну

Я не хотіла виїжджати й обіср*лась, коли почалася війна, не менше, ніж ви всі. Але знаєте, я заробила за 15 років ротом, щоб мої діти зараз не чули сирен. Я пропустила всі дні народження батьків, чоловіка, дітей і навіть смерть батька, бо працювала, пахала,

– емоційно заявила Слава Камінська.

Вона також не хоче, щоб її 7-річний син Лео плакав від дзижчання оси, бо та звучить як літак, що прилітає вбивати українців. "Я люблю своїх дітей і поки що можу дозволити їм трохи інше життя, нехай воно їм навіть не зовсім подобається. Поки що", – наголосила артистка.

Слава Камінська з дітьми в Нідерландах / Фото з інстаграму співачки

Чому Камінська насправді не дає концерти

Слава Камінська також вперше пояснила, чому не дає концерти, як усі її українські колеги. Виявляється, співачка не виступає зараз, бо на цьому не можна заробити, а даремно вкладатися у творчість вона не хоче.

Я можу дозволити собі не працювати, тому що в шоу-бізнес зараз потрібно тільки вкладати. Або виїжджати на тригерах постраждалих. А я можу дозволити собі не працювати. Коханці нехай працюють, а я напрацювалася,

– написала Слава Камінська.