Слава Камінська повністю оголила груди на відпочинку в Туреччині: пікантне фото

Популярна співачка Слава Камінська полетіла у відпустку. Для відпочинку знаменитість обрала сонячну Туреччину. Там виконавиця не лише відпочиває, а й хизується бездоганною фігурою у відвертому вбранні.

Слава Камінська розпочала сольну кар'єру і тепер до неї прикута ще більша увага публіки. Виконавиця розповідає прихильникам не лише про досягнення у кар'єрі, а й ділиться провокативними кадрами.

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Слава Камінська оголила груди

Артистка позувала на балконі номеру одного з найвишуканіших готелів Бодруму. Слава постала перед камерою на тлі неймовірно красивої природи – моря та гір. Співачка зображена на світлині у чорних трусиках з мереживом та високою посадкою, які гарно підкреслили її пружні сідниці. А ось груди зірка вирішила залишити оголеними, лише прикрила інтимні зони руками.

Волосся Камінська вклала рівно, воно гарно спадало на спину. На обличчі вона зробила легкий макіяж і одягнула великі сонцезахисні окуляри.



Слава Камінська оголила груди / Фото з інстаграму Слави Камінської