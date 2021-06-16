Я не шикую, – Анастасія Приходько розсекретила, скільки грошей витрачає на місяць

Багатодітна мама Анастасія Приходько, яка планує повернутися на велику сцену, впустила журналістів у свій заміський будинок. Зірка показала розкішний інтер'єр маєтку та зізналася, що не скупиться ані на сім'ю, ані на дім. Скільки грошей вона витрачає на місяць, дізнавайтеся далі.

34-річна Анастасія Приходько з порогу заявила дружині Дмитра Комарова Олександрі Кучеренко, що вона марнотратка. Так, на місяць на утримання будинку площею 200 квадратних метрів і на сім'ю з п'яти осіб їй потрібна велика сума – близько 82 тисяч гривень.

До теми Євген Клопотенко розсекретив, яку шалену суму витрачає щомісяця

Єдине, на чому заощаджує зіркова родина – це світло, адже у двоповерховому маєтку всюди світлодіодні лампи. На інших речах подружжя не економить, купуючи люстри за 30 тисяч гривень, фортепіано за 7 тисяч доларів та облаштовуючи басейн за 15 тисяч доларів.

Однак найбільше грошей Анастасія Приходько витрачає на дітей і на їжу. За один похід в магазин вона може віддати за одяг для доньки чи синів до 10 тисяч гривень. Чимала сума потрібна й на продукти – орієнтовно 20 тисяч гривень на місяць.

"Я заходжу в супермаркет і так, щоб нам вистачило на три-чотири дні, – півтори тисячі гривень", – розповіла знаменитість.

Вона ніколи не дивиться на ціни та купує все, що хоче. У її холодильнику завжди є червона ікра, мідії, аргентинські креветки, індичка, лосось та інші імпортні продукти.

Я марнотрат, не вмію поводитися з грошима. Життя одне, і я не хочу все своє життя присвятити тому, щоб на щось відкладати. Якщо я це хочу – купую це. Я думаю, що живу нормально і не шикую,

– заявила Анастасія Приходько.