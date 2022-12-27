Ткаченко розчарований: консерваторія Чайковського, яку закінчила Джамала, не хоче переназиватися

Колектив Національної музичної академії України, яка досі має ім'я росіянина Петра Чайковського, не захотів прибирати його ім'я з назви. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував інцидент.

Він повідомив, що 26 грудня трудовий колектив Національної музичної академії України провів збори і вирішив "далі розбиратися", чи варто прибирати ім'я Чайковського з назви навчального закладу. Свого розчарування міністр не приховує.

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Ткаченко розчарований консерваторією імені Чайковського

Ткаченко зауважив, що консерваторія фактично проігнорувала рекомендації профільного комітету Верховної Ради, Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при міністерстві, рекомендації Українського інституту національної пам'яті. Він нагадав, що це в той час, коли всі театри відмовились виконувати Чайковського.

Ми розчаровані. Рішення важливого питання знову відкладено, як то кажуть, для подальшого вивчення. Мені здається, що це питання надзвичайно на часі. Питання навіть не в тому, чиє ім‘я має носити цей заклад, це питання до маркерів, якими маркуємо свої освітній та культурний простори,

– написав Олександр Ткаченко.

Однак він подякував студентам музичної академії, яких назвав "основним стейкхолдером освітнього процесу". "Молоді не байдуже, чиє ім'я носить заклад, в якому вони навчаються", – гордо написав міністр культури та інформаційної політики на завершення.

У консерваторії знайшли "колаборантку"

Цікаво, що письменник Остап Українець у твіттері звернув увагу, що за зміну назви провідного музичного закладу України голосувала Зоя Мєднікова, яка не визнає російську агресію. Ба більше, він навів її цитату з конференції: "Україна ще 2014 року напала на Росію, коли почала бойові дії в Луганську".

Зоя Семенівна – колаборантка. Я кажу це не в значенні "виступає на одній сцені з росіянами". Не в значенні "топить за російську культуру в Україні". Ні, Зоя Семенівна Мєднікова – колаборантка, що заперечує російську агресію і перекладає провину на Україну,

– написав Остап Українець.

Нагадаємо, скандал з перейменуванням київської консерваторії тягнеться з червня. Тоді вчена рада проголосувала за збереження імені та пожалілася Зеленському на "небезпеку маніпулювання іменем Чайковського як імперським наративом". Студенти ж були проти та заявили, що їхню думку не врахували.