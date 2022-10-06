На конкурсі краси на Балі: організатори хочуть поселити українку та росіянку в одній кімнаті

Модель та фітнес-тренерка Ольга Василів представлятиме Україну на конкурсі краси Miss Grand International, що днями відбудеться на Балі. Однак дорогою на конкурс дівчина дізналася, що її хочуть поселити в одну кімнату з росіянкою.

Така новина обурила дівчину. 22-річна Ольга категорично відмовилася жити з росіянкою, адже саме її країна щодня вбиває, катує мирних українців.

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Скандал на конкурсі Miss Grand International

Оля одразу звернулася до організаторів конкурсу та повідомила, що не житиме в одній кімнаті з дівчиною, яка родом з Росії, підтримує війну в Україні.

Повірте мені, я також за мир, любов, дружбу, підтримку, але не від тих, кого не можу пробачити. Не від тих, хто катує моїх братів і сестер,

– сказала організаторам модель.

Президентка національного конкурсу краси Наталія Ковальова припускає, що поселення українки та росіянки разом – це не випадковість: "Думаю, це було навмисне зроблено. Може, з якихось добрих міркувань, але це не той час, коли можна це робити. Вона туди їхала представляти свою країну та захищати її інтереси".

Росіянка Катерина Асташенкова не розповідала про скандал, лише повідомила підписникам в інстаграмі, що тепер вона одна у своїй кімнаті. Ольга наполягла на тому, щоб її пересилили в інший номер. Тепер дівчина живе в іншому корпусі готелю.

Що росіянка каже про війну в Україні

Асташенкова назвала війну, яку розв'язала Росія, "політичною ситуацією". Катерина заявляє, що "за мир у всьому світі". Однак нічого не каже про те, що саме її країна цей мир порушує, змушує страждати мільйони людей.

Ольга наголосила, якщо організатори не почують її позицію, то вона готова відмовитися від участі в конкурсі. Дівчина поїхала туди не за короною, а щоб ще раз нагадати світові про жахливу війну, яка є в Україні. Модель не переживає через те, що її висловлювання можуть вплинути на результати оцінювання журі.

Зараз у мене в пріоритеті показати країну. Що попри красу, ми можемо бути сильними, не боїмося говорити, бо ми – українці,

– сказала Оля.



Ольга Василів / Фото з інстаграму моделі

Наразі відомо, що організатори без пояснень та коментарів переселяють українку до учасниці конкурсу з Болівії.