Українка з конкурсу краси пояснила, чому її хотіли поселити в номері з росіянкою

22-річна Ольга Василів, яка бере участь у Miss Grand International від імені України, прокоментувала скандал з росіянкою. Вона вважає, що організатори зумисне хотіли поселити їх разом, аби наробити галасу довкола конкурсу краси. На її думку, це був піар-хід, не більше.

Про це модель і фітнес-тренерка Ольга Василів повідомила в ефірі телемарафону. Вона пояснила, чому Miss Grand International було вигідно спровокувати скандал між нею і конкурсанткою з Росії Катериною Асташенковою.

Важливо На конкурсі краси на Балі: організатори хочуть поселити українку та росіянку в одній кімнаті

Чому українку хотіли поселити з росіянкою на конкурсі краси

Є ймовірність, що це зробили навмисно. Тому що це міжнародне шоу, і чим більше розголосу, тим більша активність, популярність. Але наразі все добре. Організатори вдають, що нічого не було. Я живу з дівчинкою з Болівії,

– прокоментувала Ольга Василів.

Вона додала, що вже презентує Україну на Miss Grand International, що відбувається на Балі.

"Конкурс розпочався, як тільки я вийшла з літака. Кожного дня в нас відбуваються репетиції, сьогодні було вже друге шоу в прямому ефірі. Тобто сам конкурс розбивається на кілька днів: один день змагання у спортивних костюмах, один день – у купальниках, один день – у національних костюмах", – поділилася дівчина з Івано-Франківська.

Ольга Василів – представниця України на Miss Grand International / Фото з інстаграму дівчини

представниця Росії Катерина Асташенкова називає війну в Україній виступає. Дівчина типова "голубка миру", яка боїться йти наперекір путінському режиму, і, схоже, їй байдуже на тисячі смертей українців.

Представниця Росії на Miss Grand International / Фото з інстаграму конкурсу краси