Українка з конкурсу краси пояснила, чому її хотіли поселити в номері з росіянкою
22-річна Ольга Василів, яка бере участь у Miss Grand International від імені України, прокоментувала скандал з росіянкою. Вона вважає, що організатори зумисне хотіли поселити їх разом, аби наробити галасу довкола конкурсу краси. На її думку, це був піар-хід, не більше.
Про це модель і фітнес-тренерка Ольга Василів повідомила в ефірі телемарафону. Вона пояснила, чому Miss Grand International було вигідно спровокувати скандал між нею і конкурсанткою з Росії Катериною Асташенковою.
Важливо На конкурсі краси на Балі: організатори хочуть поселити українку та росіянку в одній кімнаті
Чому українку хотіли поселити з росіянкою на конкурсі краси
Є ймовірність, що це зробили навмисно. Тому що це міжнародне шоу, і чим більше розголосу, тим більша активність, популярність. Але наразі все добре. Організатори вдають, що нічого не було. Я живу з дівчинкою з Болівії,
– прокоментувала Ольга Василів.
Вона додала, що вже презентує Україну на Miss Grand International, що відбувається на Балі.
"Конкурс розпочався, як тільки я вийшла з літака. Кожного дня в нас відбуваються репетиції, сьогодні було вже друге шоу в прямому ефірі. Тобто сам конкурс розбивається на кілька днів: один день змагання у спортивних костюмах, один день – у купальниках, один день – у національних костюмах", – поділилася дівчина з Івано-Франківська.
Ольга Василів – представниця України на Miss Grand International / Фото з інстаграму дівчиниНагадаємо, представниця Росії Катерина Асташенкова називає війну в Україні "політичною ситуацією" й виступає "за мир у всьому світі". Дівчина типова "голубка миру", яка боїться йти наперекір путінському режиму, і, схоже, їй байдуже на тисячі смертей українців.
Представниця Росії на Miss Grand International / Фото з інстаграму конкурсу краси