С*ка безпородна, – солістка ONUKA пригадала, як її ображав колишній

Солістка гурту ONUKA вкрай рідко стикається з критикою фанів, адже не афішує особисте й не дає приводів для чуток. Однак критика в бік Нати Жижченко лунала неодноразово. Співачку ображав колишній бойфренд.

36-річна Ната Жижченко вкрай рідко спілкується з журналістами, однак на інтерв'ю до Маші Єфросиніної таки прийшла. Без провокативних запитань не обійшлось. Ведуча поцікавилася, що найобразливіше вона чула у свій бік. Солістка ONUKA була щирою й зізналась, що найбільше її ранила близька людина, а не хейтери в мережі.

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С*ка безпородна. Це не від незнайомої людини. Це від людини у стосунках,

– пригадала Ната Жижченко.

Вона додала, що ця цитата "вистрілила першою, тому що це не минуло". Схоже, лідерка ONUKA досі ображена на колишнього. Однак вдаватися в деталі вона не стала. Ким був цей чоловік, і як завершилися їхні стосунки – невідомо.

П'ять років тому Ната Жижченко вийшла заміж за музичного продюсера та лідера гурту The Maneken Євгена Філатова. Подружжя не хотіло дітей, однак у травні минулого року співачка вперше стала мамою. У зіркової пари народився син, якого на честь дідуся назвали Олександром.