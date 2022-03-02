З синьо-жовтим стягом: Джаред Лето емоційно підтримав Україну

Популярний американський виконавець і актор Джаред Лето підтримав Україну, проти якої розгорнула війну Російська Федерація.

Джаред Лето опублікував світлини з синьо-жовтим українським прапором, який він підняв у знак підтримки України на одному із своїх концертів.

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До всіх моїх друзів та родині в Україні – моє серце розривається, що ситуаія загострилася в такий нищівний спосіб. Будь ласка, будьте обережні та максимально безпечні. Надсилаю ці побажання вам і вашим близьким у цей хаотичний, руйнівний час. Я сподіваюся, що мир запанує і врешті-решт будуть знайдені ненасильницькі рішення,

– написав виконавець.



Джаред Лето підтримав Україну / Фото з інстаграму співака



Джаред Лето виступив зі словами підтримки жителям України / Фото з інстаграми

Зірковий "Джокер" не вперше висловлює свою прихильність Україні та її жителям. У 2014 році під час гастролів Джаред відвідав Євромайдан – фотографував барикади та спілкувався протестувальниками, які тоді жили у наметах.

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