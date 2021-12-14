У синій сукні: Лілія Ребрик показала стильний образ біля ялинок

Українська телеведуча Лілія Ребрик похизувалася стильний аутфітом у телестудії. Вона одягнула сукню трендового синього кольору і позувала в ній біля ялинок.

У період новорічних корпоративів знаменитості демонструють актуальні вбрання, які пасуватимуть багатьом жінкам. Трендові аутфіти показує й Лілія Ребрик.

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Трендовий look Лілії Ребрик

У телестудії ведуча сфотографувалася між ялинками. Лілія постала перед камерою у короткій сукні синього кольору, що актуальний цієї зими. Вбрання мало об'ємні рукави, пишну спідницю та пояс на талії. Все це робило образ дуже гармонійним, жіночним.

З взуття цього разу Ребрик обрала сині туфлі-човники на підборах. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з персиковою помадою на губах і коричневими тінями на повіках. З аксесуарів аутфіт довершили сережки.



Лілія Ребрик в синій сукні / Фото з інстаграму ведучої

Прихильники ведучої не залишилися осторонь такої публікації та засипали її компліментами.