У синій сукні: Лілія Ребрик показала стильний образ біля ялинок
Джерело:інстаграм Лілії Ребрик
Українська телеведуча Лілія Ребрик похизувалася стильний аутфітом у телестудії. Вона одягнула сукню трендового синього кольору і позувала в ній біля ялинок.
У період новорічних корпоративів знаменитості демонструють актуальні вбрання, які пасуватимуть багатьом жінкам. Трендові аутфіти показує й Лілія Ребрик.
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Трендовий look Лілії Ребрик
У телестудії ведуча сфотографувалася між ялинками. Лілія постала перед камерою у короткій сукні синього кольору, що актуальний цієї зими. Вбрання мало об'ємні рукави, пишну спідницю та пояс на талії. Все це робило образ дуже гармонійним, жіночним.
З взуття цього разу Ребрик обрала сині туфлі-човники на підборах. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з персиковою помадою на губах і коричневими тінями на повіках. З аксесуарів аутфіт довершили сережки.
Лілія Ребрик в синій сукні / Фото з інстаграму ведучої
Прихильники ведучої не залишилися осторонь такої публікації та засипали її компліментами.
- "Яка ж гарнюня!"
- "Красуня! Дякую за приємні емоції, справжню жіночність, позитив і красу!"
- "Красуня!"
- "Лілю, ви дуже красива і завжди на позитиві! Люблю вас і вашу родину!"
- "А яка гарна! Снігурочка!"