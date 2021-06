Сильні незважаючи ні на що: відомі люди, які живуть з альбінізмом

Денніс Херлі, незважаючи на альбінізм, тримає активну позицію у світі шоу-бізу, адже встиг спробувати себе у ролях співака, письменника, коміка й актора. Херлі брав участь у зйомках таких фільмів, як "Код альбіноса", "Внутрішнє коло" і "Врятуй мене".





Знаменитості з альбінізмом / Фото Becca Lewis Photography

У 2015 році Джастін Тімберлейк запросив Денніса знятись у кліпі на пісню Can not Stop The Feeling, на що той і погодився. Також чоловік є сценаристом гумористичних шоу, і серед найвідоміших його робіт американське сатиричне шоу The Daily Show.