Сильні незважаючи ні на що: відомі люди, які живуть з альбінізмом

Щорічно 13 червня у світі відзначають День поширення інформації про альбінізм. Хоч зараз суспільство й стало більш толерантним, однак люди, які живуть з альбінізмом все ж стикаються з численними формами дискримінації. Їхній зовнішній вигляд часто стає об'єктом хибних уявлень чи упереджень.

Альбінізм є рідкісним захворюванням, яке виражається через нестачу меланіну у волоссі, шкірі і очах. Цей брак пігменту викликає уразливість до сонячних променів і яскравого світла. У результаті майже всі люди, які страждають від альбінізму, мають порушення зору і схильні до розвитку раку шкіри.

До слова Діагноз не перепона: зірки, які доводять, що з інвалідністю можна жити яскраво

Однак, ще складнішою є позиція у соціумі людей з альбінізмом. Соціальні стереотипи спочатку "охрестили" їх чаклунами, яких масово переслідували й хотіли винищити, а потім створили негативний образ у фільмах і книгах, де пов'язали цих людей зі злочинністю і терором.

Часто через свою зовнішність особи з альбінізмом страждають від цькувань й недоречних жартів, які важко відбиваються на їхньому психологічному стані. Проте, незважаючи на знущання і висміювання, серед людей, які живуть з альбінізмом зустрічається багато талантів і щодня вони показують себе світові й не бояться ні осуду, ні суспільних упереджень.

Конні Чіу

Відома манекенниця Конні Чіу походить із Гонконгу, однак у сім років дівчинка переїхала разом із батьками у Швецію. Бувши четвертою дитиною у сім'ї, вона єдина народилась з хворобою альбінізму. Перші кроки у модельному бізнесі Конні Чіу зробила у 24-річному віці, коли допомагала сестрі, яка вчилась на дизайнера одягу. Пізніше, дівчина надіслала фото кутюр'є Жану-Полю Готьє, якого одразу вразила своєю красою. Так, Чіу стала першою успішною моделлю з альбінізмом.



Відомі люди з альбінізмом: Конні Чіу / Фото Pinterest

Зовнішність Конні викликала такий фурор у фешн-індустрії, що з нею почали співпрацювати такі відомі фотографи як Террі Річардсон, Гайді Неймал, Пол Берлі та Мартін Шмідт. Зараз азійці 52 роки, вона перестала займатись моделінгом, але відкрила для себе нове хобі – джаз.

Шон Росс

Американець Шон Росс випадково потрапив у модельний бізнес, однак став там дійсно великою зіркою. Хлопець брав участь в різних проєктах й навіть знімався у кліпах таких популярних співачок як Кеті Перрі та Бейонсе. Виняткову красу Шона помітили й відомі бренди Givenchy і Alexander McQueen, які запросили його на покази. Модель активно співпрацює з виданнями Vogue, GQ, Paper, Another Magazine.



Знаменитості з альбінізмом / Фото інстаграм Шона Росса

Зі слів Росса, через альбінізм він часто стикався з великою кількістю булінгу в його оточенні. Його часто дражнили й обзивали "Порошком", "Замазкою" і "Каспером".

Стівен Томпсон

Обличчя бренду Givenchy Стівен Томпсон не лише підкорює обкладинки журналів і подіуми, а й займається музикою. Чоловік захоплюється джазом, займається благодійністю і підтримкою фонду для дітей з порушеннями зору.



Відомі люди, які живуть з альбінізмом: Стівен Томпсон / Фото Roberto Patella

Також Томпсон знявся у кінострічці під назвою "Донька Бога" разом з такими знаменитими акторами як Кіану Рівз та Ана де Армас.

Діандра Форрест

Афроамериканська модель Діандра Форрест народилася у містечку Бронкс, що у США. Зеленоока блондинка одразу сколихнула серця представників модельних агенцій й підписала контракти з найкращими із них: Ford Models Europe (Париж), Elite Model Management (Нью-Йорк), Izaio Models, Red Model Management (Нью-Йорк). До слова, Форрест знялася в кліпах у Каньє Уеста і Бейонсе.



Знаменитості з альбінізмом / Фото інстаграм Діандри Форрест

У школі Діандрі доводилося терпіти приниження від однолітків, тож її батьки змушені були перевести дівчинку з державної школи в спеціалізовану. Зараз манекенниця народила двох дітей й продовжує займатись модельною кар'єрою.

Денніс Херлі