Маска 2 випуск: неочікуваний новий суддя шоу та вражаючі виступи

У 2 випуску вражаючого шоу "Маска" на телеканалі "Україна" глядачі змогли дізнатися, хто став 5 детективом та суддею. Крім цього країна побачила 8 нових та вражаючих виступів зіркових героїв.

Цілий тиждень глядачі з нетерпінням очікували новий випуск програми, аби дізнатися ім'я п'ятого судді шоу "Маска". Виявилося, що ним став відомий український співак – Олег Винник.

Буряк

Першим на сцену шоу "Маска" вийшов Буряк. Ще не почавши співати, судді були переконані, що це Павло Зібров, Ігор Кондратюк, Петро Чорний та Валерій Харчишин. Проте так і не змогли визначитися, хто ж з них правий. Персонаж виконав українську пісню "Смерека". Після виконання номера Оля Полякова та Дзідзьо були переконані, що за маскою ховається спортсмен.

Бабка

Судді були одразу вражені неймовірним образом Бабки, проте ледь не посварилися – це чоловік чи жінка. Учасник за маскою дав підказку, зазначивши, що команда "Мотор" для нього дуже близька. Коли бабка заспівала, то Оля Полякова запропонувала, що це може бути Ірма Вітовська. Пізніше Бабка зазначила, що має щось спільне з Президентом України Володимиром Зеленським, тому судді запропонували, що це Олена Кравець або Олена Шоптенко. Персонаж виконав пісню Marilyn Monroe "I Wanna Be Loved By You".

Крапанка

Настя Каменських не втрималася й підбігла до учасника, аби переконатися, що це дівчинка. У своїй підказці Крапанка зазначила, що вона "блогиня". Персонаж заспівав пісню одного із суддів шоу – Андрія Данилка, а саме Верка Сердючка "Дольче Габбана".

Носоріг

Ведучий Володимир Остапчук дозволив суддям підійти до персонажа. Судді були переконані, що це спортсмен. Аби це довести, Носоріг взяв Олю Полякову на руки. Після підказок, Настя Каменських прокоментувала, що це "секс-символ", а Оля Полякова вирішила, що це Іраклій Макацарія або Фагот. Учасник виконав пісню Antonio Banderas "Cancion del Mariachi". Після виступу Носоріг зазначив, що з однією із жінок-суддей мав близький контакт.

Мольфар

Судді одразу почали думати й сперечатися, хто може ховатися за маскою та вміє "чаклувати". У підказці Мольфар розповів, що "коли з'являється він, розпочинаються дива" та має власну "чарівну паличку". Учасник виконав пісню гурту Алли Пугачової "Так же как все". Під час виступу на сцені поруч з персонажем з'явився суддя шоу – Дзідзьо.

Циклоп

Усі судді зійшлися на тому, що за цим персонажем ховається дівчинка. Циклоп розповіла, що вона дуже молода та впізнавана, тому судді вирішили, що це Jerry Heil. Персонаж виконав пісню гурту Kazka "Свята".

Пава

Олег Винник вирішив підійти до Пави, аби переконатися, що за маскою ховається жінка. Пава розповіла, що вона займається творчістю та змінила колектив на сольну кар'єру. Вона виконала пісню зі справжнього індійського кіно – "Jimmy Jimmy aaja". Андрій Данилко прокоментував, що немає жодних варіантів для цього персонажа.

Лев

Під час першого враження судді шоу припускали, що за маскою Лева ховається – Святослав Вакарчук або Антон Савлепов. У підказках персонаж зазначив, що "бачив як народжується легенда" та "міг бути на місці суддів". Персонаж виконав пісню Олександра Пономарьова "Варто чи ні".