На шляху додому: дружина Григорія Решетника показала знищені вулиці під Києвом

Телеведучий Григорій Решетник разом з дружиною ненадовго повернулись до Києва. По дорозі Христина Решетник зняла відео, в якому показала знищені будинки.

Українці почали повертатися до своїх домівок на Київщині. Український телеведучий Григорій Решетник разом з дружиною також показали свій шлях додому.

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Христина Решетник показала знищені вулиці

На шляху додому дружина Григорія Решетника зняла моторошне відео. Вона показала руйнування вулиць, будинків і магазинів неподалік від Києва.

Центр Європи. 21 століття. Таке враження, що це – зйомки кінофільму і це все – бутафорія. Які ж росіяни – фашисти. Так нищити нашу країну. Нищити людей і все, що вони здобували тяжкою працею. Досі не вкладається в голові!

– поділилась Христина Решетник.

Для перегляду відео гортайте праворуч:

По прибутті додому в Київ Григорій Решетник поділився враженнями: "Звикаю… вслухаюсь і вдивляюсь… Дуже незвичне відчуття, враження, що минули роки… Людей мало… але в повітрі вже панує аромат перемоги та любові до України. Доле, дякую, що я українець – пишаюсь і вклоняюсь".

Телеведучий показав, як прогулювався мирними вулицями української столиці.