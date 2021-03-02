Шкіряна косуха та Harley-Davidson: Поплавський у новому кліпі здивував рокерським образом

Співаючий ректор презентував концертне відео на пісню "Далі буде" в 3D віртуальній реальності.

Співаючий ректор Михайло Поплавський не перестає дивувати. У перший день весни він представив суперсучасний концертний кліп на нову пісню "Далі буде".

Презентація в Університеті культури відбулася в колі топ-блогерів України, відомих артистів і продюсерів (Анна Трінчер, Ірина Кудашова, Богдан Буше, Аліна Гросу, Володимир Бебешко, Василь Голованов, Ілона Гвоздьова, Олена Шоптенко, Олександр Лещенко та інші).

Перед гостями Михайло Михайлович з'явився в несподіваному рокерскому образі: джинсах, шкіряній косухі, рукавицях і стильних окулярах. У такому вигляді він з'являється і в кліпі. Розсікає по вулицях нічного міста на потужному "Харлеї-Девідсоні" в оточенні красунь, а потім з брутального рокера перетворюється на зворушливого романтика. У відео за допомогою 3D-графіки створено сім впізнаваних столичних локацій.

Автором ідеї та режисером кліпу став студент п'ятого курсу КНУКіМ Михайло Харченко, який умовив Поплавського на сміливий експеримент з використанням сучасних світових технологій: 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine traking, systems та інших.

Ми знімали кліп в абсолютно новому для України форматі, використовуючи трендові світові технології. Було складно, відповідально, але дуже цікаво. Адже ми першими в Україні використовували ці технології. Михайло Поплавський на майданчику, як завжди, задавав тон, а ми намагалися передати у відео його характер, емоції, пристрасть і любов до життя, до своєї справи,

– сказав Михайло Харченко.

Поплавський каже, що спочатку відчував себе ніяково, оскільки не розумів, як це буде виглядати в підсумку на картинці. Результатом він залишився задоволений, адже його команді вдалося поєднати концертний кліп, драматичний сюжет пісні і характер виконавця.

Пісня" Далі буде" – це філософія мого життя. Вдячний авторам Миколі Бровченку та Віталію Волкомору, які змогли відобразити мої життєві переконання. Вважаю, що ми самі є творцями своєї долі. Щоб досягти результату, потрібно сміливо йти вперед, не бояться викликів, не бояться вчитися у молоді і завжди бути собою,

– розкрив секрет свого успіху Михайло Поплавський.

Він підкреслив, що це експериментальний пілотний проєкт. На карантині невгамовний співаючий ректор зняв шість нових кліпів. Раніше він презентував четвертий варіант відео на свій хіт "Юний орел" у 3D віртуальній реальності. Найближчим часом представить ще чотири нові роботи, обіцяє несподівані сюжети і стильні режисерські фішки.

Особливий подарунок для прихильниць Михайло Поплавський готує на 8 Березня.