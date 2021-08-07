Ще одне "срібло" на Олімпіаді: що публікують в інстаграмі веслувальниці Лузан і Четверікова

Веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова на Олімпіаді-2020 в Токіо здобули для України "срібло". Дівчата змагалися у греблі на каное-двійках. Хоча спортсменки не отримали бажаного першого місця, проте неймовірно щасливі, що все-таки отримали омріяну медаль.

Українські веслувальниці показала відмінний результат на Олімпіаді-2020 та принесли збірній ще одну медаль. Анастасія та Людмила більшість часу приділяють спорту, тому й стрічки їхніх соціальних мереж наповнені відповідним контентом.

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Та окрім спорту в дівчат є ще чимало цікавих публікації. Вони часто мандрують світом і публікують фотографії з повсякденного життя, прогулянок з друзями тощо.

Інстаграм Анастасії Четверікової

Дівчина рідко публікує світлини. Зазвичай дописи з'являються після визначних подій у її житті. Анастасія часто постає перед камерою у спортивній формі та показує залаштунки професійного життя.

Інстаграм Людмили Лузан

Блог Людмили наповнений більшою кількістю дописів. Вона з задоволенням ділиться з шанувальниками яскравими знімками та показує моменти з життя, які хоче закарбувати в пам'яті. Звісно, що є багато спортивних фотографій, однак крім них також можна побачити подорожі Лузан, її прогулянки, повсякденний одяг тощо.