Калуш розповів, яка місія українського артиста: гурт виступив на концерті в Любліні

У Польщі 17 вересня відбувся концерт на підтримку України. Там виступили цьогорічні переможці Євробачення Kalush Orchestra.

Журналістам 24 каналу вдалося поспілкуватися з учасниками гурту. Соліст Олег Псюк зазначив, що українські артисти зобов'язані стояти на інтересах своєї країни.

До теми Великий концерт на підтримку України в Любліні: організатор розповів про мету заходу

"Думаю, що місія українського артиста – це показувати нашу культуру. Розказувати про війну і збирати гроші. Зараз в Європі все сходять з перших шпальт новини про війну. Ми боремося з цим і повідомляємо, що в Україні є жорстока війна. Це наша ціль", – розповів співак.

Kalush Orchestra про враження після виступу: дивіться відео

На концерт прийшли українці

За словами Псюка, наразі Kalush Orchestra має приблизно 20 концертів на місяць. Гурт бере участь у різних благодійних акціях і вже звик до такого темпу виступів.

Сьогодні було дуже багато українців. Було дуже приємно, що люди знають старі пісні Калуша, бо, зрозуміло, що знають переважно "Стефанію". Всі співали, була дуже душевна атмосфера, – сказав Псюк.

Що відомо про концерт

На концерті у Любліні збирали гроші для фонду UNITED 24. Відтак, їх витратять на відбудову України. Організатор Пьотр Буковєцкі зазначив, що кошти надходять вже 2 тижні не лише від українців чи поляків, а й від людей з різних куточків світу. Збір триватиме ще 2 тижні після концерту.

"Польща є найближчою до України, тож ми хочемо донести сигнал до світу про свободу волі й про братерство. Бо саме в цьому полягає наша підтримка, гадаю, що ситуація у світі є надто небезпечною", – наголосив організатор.

Зверніть увагу – концерт на підтримку України у Любліні: дивіться відео