Мій біль, який я несу, – Олена Зеленська зізналася, що для неї найважче у війні

Перша леді України під час візиту до США поспілкувалася з багатьма журналістами. В одному з інтерв'ю вона розповіла, що у війні найважчим є відчуття, що дітям загрожує небезпека.

Щодня від рук росіян гинуть мирні українці. Серед них багато дітей. Багато матерів, щоб вберегти нащадків, вивозять їх за кордон або на захід України, якомога далі від лінії фронту. Та відчуття небезпеки є постійно.

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Олена Зеленська про найважче у війні

У першої леді завжди є відчуття, що дітям загрожує небезпека. Вона постійно думає про своїх дітей, але розуміє, що зараз у небезпеці перебувають всі українці. Ми ніколи не знаємо, куди прилетить ворожа ракета й чиї життя вона забере.

Переживання за дітей – це мій біль, який я несу, але він такий самий, як і в інших мам в Україні,

– зізналася Зеленська.

Олена не розуміє, як живуть російські пропагандисти, які постійно говорять, що цілять у військові об'єкти. Ще жодного разу від них не було слів співчуття, вибачення щодо того, що в Україні гинуть мирні люди, серед яких діти. Українці ніколи не зможуть цього пробачити.

Тож коли журналіст поцікавився, що я думаю про те, щоб Україна віддала частину території росіянам, аби припинити війну, відповіла однозначно: "Не лише я не бачу цього в майбутньому – жоден українець не може такого навіть уявити",

– підкреслила перша леді.

Олена постійно наводить закордонним журналістам приклад тероризму, який відбувається в Україні вже 5 місяців: "До вашого будинку увірвався злочинець, він усе навколо нищить, вбиває ваших рідних, тероризує, ви живете в страху, пручаєтеся. А потім хтось вам пропонує: зупинімося, поговоріть із ним, віддайте йому вітальню, а самі живіть у просторі, який залишився. Мені здається, це нонсенс". Саме тому під час виступу в Конгресі США Олена Зеленська попросила для України зброю, щоб ми могли захистити своїх рідних, свої домівки, назавжди вигнати окупантів з наших земель.