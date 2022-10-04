Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю: Jerry Heil переспівала "Вовчицю" Винника – вірусне відео

Jerry Heil не втрималася й записала короткий трек про розпусні плани киян на Щекавиці. За основу вона взяла хіт Олега Винника "Вовчиця". Вийшло так гостро й влучно, що її кавер набрав 1,3 мільйона переглядів у тіктоці.

Жарти про оргію на Щекавиці на випадок ядерного удару все ще актуальні. Тож співачка Jerry Heil, яку в Україні називають музичною інтернет-сенсацією, не оминула увагою нашумілий флешмоб і переробила "Вовчицю" Олега Винника у вірусний трек.

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Jerry Heil переспівала "Вовчицю" Винника на Щекавицю

У той час як улюбленець жінок Олег Винник зник з українського інфопростору й живе в Берліні, його головний хіт "Вовчиця" отримав нове звучання на Батьківщині. Jerry Heil наклала на його музику жартівливий текст про "кохання" на горі Щекавиця під час ядерного удару. Її кавер розлетівся мережею.

"Зорі прозорі вгорі, а в Києві не спиться. Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю. Якщо і бахне в цю мить, всі будуть кохані. Ось вона – сила і міць нашого єднання", – заспівала артистка.

Щекавиця в усіх мемах і шпаринах, не могла обійти стороною,

– прокоментувала Jerry Heil.

Мережа з захватом сприйняла трек Jerry Heil про Щекавицю й чекає на повну версію. Деякі користувачі навіть написали, що її кавер краще, ніж оригінал Олега Винника: