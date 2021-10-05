Хочу бути живою, – Шеннен Догерті розповіла про боротьбу з раком на останній стадії

Американська акторка, зірка серіалу "Всі жінки відьми" Шеннен Догерті бореться з четвертою стадією раку молочної залози. Знаменитість заявила, що вона продовжує боротьбу, щоб залишитися живою.

Акторка дала коментар для популярного шоу "Доброго ранку, Америко". Догерті заявила, що поки триває лікування, вона не відмовлятиметься від друзів, сім'ї, улюбленої роботи.

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Шеннен Догерті про боротьбу з раком

Вже декілька років Шеннен наполегливо бореться з онкологією. У цей час вона перебуває разом з друзями, рідними. А також продовжує працювати в кіноіндустрії.

Багатьох людей, у яких діагностують четверту стадію раку, ніби списують з рахунків. Думають, що вони не можуть працювати взагалі або в повну силу. Але це брехня,

– заявила Догерті.

Акторка додала, що робота в кіноіндустрії є найкращою в її стані: "Це те, про що я дійсно хотіла б, щоб люди припинили говорити і дали нам шанс довести, що вони помиляються".

Хвороба Шеннен Догерті