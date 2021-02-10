Після звинувачень у насильстві Шая Лабаф поскаржився на алкоголізм і почав лікування

Відомий актор Шая Лабаф, якого звинуватили в насильстві та аб'юзі, відправився на стаціонарне лікування. Він пояснив це рішення, зіславшись на "алкоголізм та агресію".

Голлівудського актора Шаю Лабафа звинуватила в насильстві його колишня дівчина, співачка Талія Барнетт, що виступає під псевдонімом FKA Twigs. Після цього зірка "Трансформерів" зважився на непросте рішення.

До слова Не можна було дивитися чоловікам в очі: FKA Twigs розповіла деталі стосунків з Шаєю Лабафом

Шая Лабаф вирушив на лікування

Актор вирішив призупинити кар'єрний розвиток. Він відправився на стаціонарне лікування, де хоче повністю зосередитися на одужанні. Відомо, що Шаю Лабафа не звільнили з акторського агентства CAA, однак він близько місяця не співпрацює з ним.

Актор не поділився, як саме проходитиме його лікування та терапія. Та загалом Шая хоче позбутися алкоголізму та агресії. За словами зірки, у нього не було виправдань для цього. А одужання для нього є необхідним.

Ми активно шукаємо осмислене, інтенсивне, довгострокове стаціонарне лікування, якого він відчайдушно потребує,

– повідомив адвокат актора.

Що відомо про скандал з Шаєю Лабафом