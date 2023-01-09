Я не зраджував, – Ханумак виправдався за фото з Алхім і розкрив правду про розрив з Шаманською

Після Різдва Аліна Шаманська оголосила про розлучення з Русланом Ханумаком після 5 років шлюбу, бо 7 січня він "терся геніталіями" з блогеркою Анною Алхім. Гуморист відповів на хейт і зізнався, коли насправді порвав з ведучою.

33-річний Руслан Ханумак записав "виправдувальне" відео тільки "через хейт, батьків, близьких, родичів, друзів, які переживають цю ситуацію більше", ніж він. Автор студії "Квартал 95" ошелешив правдою, що з Аліною Шаманською розійшовся майже рік тому, вони роз'їхалися ще до повномасштабної війни. Тож він її не зрадив, тим більше, що з Анною Алхім у нього нічого не було.

Не пропустіть Аліна Шаманська розлучається з Ханумаком після фото, де він "треться геніталіями" з іншою

Руслан Ханумак виправдався за відверте фото з Алхім

По-перше, я нікого не зраджував. Ні з ким не обіймався, ні з ким не цілувався. Я заїхав зі своїм другом до його подруги на пару годин перед поїздкою. Це раз. Два – перед тим, як бажати мені смерті і всім моїм близьким, можна покопатися і розібратися, що ми з моєю колишньою дружиною розірвали стосунки близько року тому, ще до війни. Ми жили вже окремо. Те, що про це не говорили публічно, це в першу чергу наші з нею були справи,

– сказав Руслан Ханумак на камеру.

Він засмутив фоловерів Шаманської, що їхні закиди його ані трохи не ображають, адже за роки в шоу-бізі його й "боготворили, коли Зеленський став президентом", і "хейтили, як ворога народу номер один". "Мене абсолютно не чіпляє те, що ви мені пишете. Вам все повернеться", – вважає гуморист.

Наостанок він підколов Аліну Шаманську, яка виставила його зрадником на весь інстаграм – побажав чоловіка, який не проводитиме час з іншими дівчатами.

Аліні я вдячний за всі роки, які ми з нею прожили. Вона чудова людина. Я бажаю їй тільки добра. І бажаю в майбутньому людину, яка не буде собі дозволяти перебувати просто в компанії з іншими дівчатами,

– закінчив Руслан Ханумак.

Наталка Денисенко, яка на заяву Аліни Шаманської про розлучення відреагувала словами "о Боже, у мене шок", похвалила Ханумака за роз'яснення: "Добре, що ти записав це відео, Руслане. Нехай всі будуть щасливі! Разом чи окремо, головне бути людьми".

До речі, відеовиправдання Руслан Ханумак записав у кепці з принтом ЗСУ. Лише у грудні він повернувся в Україну зі США, де жив усі 11 місяців великої війни, і взявся їздити прифронтовими містами, співати українською. Гуморист не повертався раніше, бо боявся померти.