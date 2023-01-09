Аліна Шаманська назвала "брехнею" слова Ханумака про те, що вони не разом уже рік

Блогерка Аліна Шаманська оголосила про розлучення з чоловіком Русланом Ханумаком, натякнувши на його зради. Гуморист прокоментував новину, але його колишня назвала ці слова брехнею.

Блогерка Аліна Шаманська та гуморист Руслан Ханумак розлучаються після 5 років шлюбу. Їхній конфлікт переріс у публічний – Аліна вирішила відповісти на коментар Руслана.

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Аліна Шаманська про коментарі Ханумака

У своєму відео Руслан Ханумак заявив, що близько року він та Аліна не живуть разом. Ці слова Шаманська назвала брехнею, яку блогерка дуже не любить.

Я страшенно не люблю брехні! Найбільше у цьому житті. Останнє, що я скажу з цього приводу, про рік – брехня. Ось тепер у мене все,

– підсумувала Аліна.

Дівчина дорікнула колишньому чоловікові за те, що він жодного разу не захистив її від нападок хейтерів. Так, Руслана та його дружину критикували через виїзд до США на тлі війни.

"Я мовчки їла прокльони у мій бік від тисячі людей усю війну через те, що мій чоловік в Америці зі мною. Мені і моєму сину бажали смерті не один день, а 10 місяців. Жодного разу ніхто не вийшов в публічну площину і не сказав: "Відчепіться від Аліни, всі питання до мене". Я щиро рада, що Руслану вистачило сміливості публічно захистити свою родину від злісних коментаторів. Це ще одне підтвердження, що "родиною" я не була".

Аліна Шаманська подякувала шанувальникам за підтримку, однак показала фото, де позує заплаканою. "Ви всі пишете про мою силу, дякую. Але я поки що себе в дзеркалі не впізнаю".

Аліна Шаманська про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз

Що каже зіркове подружжя про розрив

Аліна Шаманська першою оголосила про розлучення. Вона розповіла, що останньою краплею стало фото, на якому гуморист "треться геніталіями" з іншою блогеркою Анною Алхім на Різдво. "На подробиці не чекайте. Я маю високий рівень відповідальності перед своїм сином, я маю людські цінності та повагу до тієї родини, яка в мене була".

Руслан Ханумак відповів колишній дружині. Він поділився, що нікому не зраджував, а фото з Алхім пояснив як поїздку до друзів. "Аліні я вдячний за всі роки, які ми з нею прожили. Вона чудова людина. Я бажаю їй тільки добра. І бажаю в майбутньому людину, яка не буде собі дозволяти перебувати просто в компанії з іншими дівчатами".