Сергій Жадан подав на розлучення та "засвітився" на прогулянці з відомою артисткою: хто вона

48-річного поета і музиканта Сергія Жадана помітили на прогулянці з молодою дівчиною. Пара трималася за руки. Крім того, стало відомо, що знаменитість подав на розлучення зі своєю другою дружиною.

Як помітили шанувальники, дівчина на фото з Жаданом дуже схожа на співачку Христину Соловій. Нагадаємо, що в грудні артистка випустила кліп, у якому пристрасно цілувалася з Жаданом.

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Жадана помітили, ймовірно, з Соловій

У відеокліпі на пісню "Юність" Сергій Жадан і Христина Соловій зіграли закохану пару. А днями письменника помітили на прогулянці в компанії молодої дівчини, яка дуже схожа на 30-річну співачку.

Вони гуляли парком, тримаючись за руки. Але очевидці крадькома зняли зіркову пару. Це зробила співачка "Артилерія!", вона виклала ролик на своїй сторінці в Instagram.



Жадана помітили з юною дівчиною / Скриншот з відео

"Отак – поцілувалися у кліпі – і вже любов", – прокоментувала авторка ролика.

Раніше Жадан коментував свою участь у кліпі Соловій. Він сказав, що співачка – його улюблена артистка. А в інтерв'ю "Українській правді" Жадан розповів про їхній поцілунок.

Це доволі швидко знялося, ми із Христиною розуміли, як усе має бути в кадрі. Це знімається дуже легко й не було нічого складного. Це цікава робота. Мені цікаво з'являтися у кадрі,

– сказав тоді він.

Крім того, у кліпі Соловій він знімався безплатно. "Я з друзів грошей не беру", – наголосив Жадан.

Жадан розлучається з дружиною

Тепер стало відомо, що Жадан розлучається. Зокрема, на сайті судового реєстру зазначено, що 24 квітня поет подав до Личаківського районного суду Львова заяву про розлучення зі своєю другою дружиною Іриною Куніциною.



Сергій Жадан подав на розлучення / Скриншот з сайту суду

Поки ні Христина Соловій, ні Сергій Жадан поки офіційно не коментували чуток про свій роман.

Додамо, що Сергій Жадан прожив у шлюбі з Іриною Куніциною 15 років. Пара одружилася 2009 року в Харкові. У них є 10-річна дочка Марія. Крім того, від першого шлюбу з режисеркою театру Світланою Олешко письменник має дорослого сина Івана.