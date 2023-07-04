БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ перенесли концерти через проблеми зі здоров’ям Танчинця: що сталося з артистом

Український рок-гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ був змушений перенести свої концерти у 4 містах. Все через те, що фронтмен Сергій Танчинець раптово опинився на лікарняному ліжку.

Лідер гурту перепросив у глядачів, які цього тижня чекали на виступи БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та Олександрії. Концерти перенесли на серпень.

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Що сталося зі здоров'ям Танчинця

Фронтмен гурту пояснив, що має проблеми зі спиною. На опублікованому фото він лежав на лікарняному ліжку, а поруч стояла крапельниця.

Мій хребет, точніше поясничний відділ сказав "досить" і пішов відпочивати… Нічого серйозного, але нормально рухатись і працювати стало вже зовсім важко,

– повідомив Сергій Танчинець.



Сергій Танчинець має проблеми зі здоров'ям / Фото з його інстаграму

Він вибачився перед глядачами і наголосив, що концерти не скасували, а лише перенесли, щоб зараз дати йому відпочити.

Коли відбудуться концерти гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

За словами артиста, виступи гурту у 4 містах перенесли на нові дати:

12 серпня – Запоріжжя

13 серпня – Кривий Ріг

14 серпня – Дніпро

15 серпня – Олександрія

Нещодавно 24 Канал поспілкувався з лідером колективу – читайте інтерв’ю з Сергієм Танчинцем за цим посиланням

Нагадаємо, що в червні рок-гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ провів два благодійних концерти в Києві. На одному заході був дуже зворушливий момент – шанувальниця прийшла на виступ гурту з портретом чоловіка, який загинув.

Крім того, на обидвох концертах БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ українські військові освідчилися своїм коханим жінкам. Попередньо хлопці домовлялись з музикантами, аби ті зупинили свій виступ для цієї події.