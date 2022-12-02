Сергій Бабкін зізнався, чи відмовиться від своїх російськомовних пісень

Український виконавець Сергій Бабкін виступав не лише сольно, а й був учасником гурту 5'nizza, де за його участі вийшло 4 альбоми. Зокрема сам артист випустив 13 платівок, більша частина з яких – російськомовні. Бабкін відповів, яка доля чекає на його минулі хіти після війни в Україні.

44-річний музикант зазначив, що він не лише співак, який купує пісні в інших авторів, а й сам пише їх. Тому не бачить причин відмовлятись від композицій, адже це частина його творчості. В іншому випадку, можливо, він би їх і переклав, як, до прикладу, Тіна Кароль, адже "будь-хто буде щасливий, якщо Тіна заспіває пісні його авторства", ексклюзивно поділися 24 каналу.

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Я не співак, я – автор-виконавець. Тобто є єдиним автором своїх пісень. Моя творчість – це продовження моєї особистості. Я пишу пісні вже двадцять років, завжди робив це щиро. Відмовлятися від власних пісень особисто для мене – це як відмовлятись від самого себе. Це не мій шлях. Путін чи російські воєнні злочинці не змінять мого ставлення до моїх пісень,

– констатував Бабкін.

Він додав, що на кожному концерті він співає те, що відповідає моменту. Зараз йому серце підказує, що потрібно менше співати старі пісні та виконувати їх російською мовою. Він цього зараз взагалі не робить.

Але загалом від будь-яких своїх пісень ніколи не відмовлюсь. Вони написані з усього серця і відбивають те, ким я був в той момент,

– каже артист.

Проте чи писатиме тепер Бабкін пісні лише українською мовою, він відповів неоднозначно.

"Починаючи з 2016 року, дев'яносто відсотків моїх пісень написані українською. Альбом "Музасфера", який вийшов 2018-го, взагалі складається виключно з україномовних треків. Але якщо за якихось умов в майбутньому в мене народиться пісня російською, я не буду двічі думати, записувати її чи ні. Це і є свобода. І саме свободою духу і волі ми відрізняємось від наших сусідів", – підсумував Бабкін.



Сергій Бабкін розповів про долю своїх російськомовних пісень / Фото з інстаграму Бабкіна

Нагадаємо, що музичний шлях Бабкіна розпочався у 2000-х роках, коли було створено харківський гурт 5'nizza, а також видано перші самостійні альбоми Сергія "Ура! "(2004) та "Бис!" (2005). З того часу Бабкін поєднував роботу у гурті та сольне виконання, випустивши понад 10 альбомів здебільшого російською мовою з російськомовними хітами. Щоправда остання платівка "Музасфера" (2018) справді була повністю україномовною і туди увійшло 13 треків українською. Навесні 2022-го, коли в Україні був початок повномасштабної війни Росії з Україною, музикан випустив альбом "Далі ми самі", де було 10 пісень українською мовою та 1 – російською.