Не була цінною, – Селена Гомес зізналась, чому всі її стосунки були невдалими

Відома американська співачка Селена Гомес нещодавно прикрасила 2 обкладинки Vogue. В інтерв'ю для глянцю зірка вирішила розповісти про особисте життя. Вона зізналась, що стосунки з Джастіном Бібером чи The Weeknd були невдалими через те, що вона не відчувала себе рівною з партнером.

Знаменита американська співачка Селена Гомес з'явилась одразу на 2 обкладинках видання Vogue. Заразом зірка дала відверте інтерв'ю, де пригадала минулі стосунки та своє особисте життя.

Варте уваги Селена Гомес знялася для двох обкладинок Vogue в ефектних образах: розкішні кадри

Чому не склалися романи Селени Гомес

Найбільш відомими стосунками Селени Гомес були зі співаками Джастіном Бібером та The Weeknd. Та жодні з них не склалися. На думку самої виконавиці, вона достеменно не розуміла, що означають відносини. Окрім того, вона не була цінною та рівною для своїх партнерів.

Я була дуже молода і дозволяла собою користуватися в стосунках. Здебільшого всі мої минулі романи були такими, ніби мене прокляли,

– розповіла артистка.

Селена Гомес назвала свою лінію косметики Rare, що означає рідкісна, унікальна. Так вона хотіла довести самій собі про свою особливість.

"Думаю, мені потрібно було зрозуміти, що значить це слово для мене, тому що в минулих відносинах я ніколи не відчувала себе рівною партнеру. І тому це слово стало саме тим, як я хочу відчувати себе в стосунках. Насправді саме так мені потрібно ставитися до себе", – підкреслила співачка.

Знаменитість тепер зрозуміла та визначила для себе, якими хотіла б бачити наступні стосунки.

Я хочу, щоб це було щиро і по-справжньому. Сподіваюся, що обійдеться без залежності, безладних зв'язків і відсутності спілкування. Коли стаєте старшими, ви знаходите людей, які дійсно вам підходять і з якими ви на одній хвилі,

– зауважила Селена Гомес.

Особисте життя Селени Гомес: коротко