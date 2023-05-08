Селена Гомес розійшлась з бойфрендом: його вже побачили з новою пасією

Американська співачка Селена Гомес розійшлась з бойфрендом Ендрю Таггартом. Його побачили на прогулянці з моделлю, з якою він тримався за руки.

На початку року Селену Гомес кілька разів бачили на побаченнях з лідером гурту The Chainsmokers Ендрю Таггартом. Але днями він підігрів чутки про інший роман.

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Бойфренда Селени Гомес побачили з іншою

33-річного музиканта сфотографували на прогулянці в Маямі. Він тримався за руки з моделлю Маріанною Фонсекою. Вони були в піднесеному настрої та усміхались, йдучи попри папараці.

Модель постала перед камерами у золотистій мінісукні з вирізом у формі серця та помаранчевими туфлями.

Що відомо про роман Таггарта та Селени

Вперше Селену Гомес та Ендрю Таггарта побачили разом у січні, на початку року. Вони не коментували публічно свої стосунки, але з джерел було відомо, що пара налаштована на серйозні взаємини. Зірки часто гуляли разом та ходили на побачення, не ховаючись від фотографів.

Щоправда, через певний час співачка натякнула на самотній статус, опублікувавши сторіз в інстаграмі з хештегом "iamsingle". Схоже, що пара розійшлась ще до нового роману Ендрю, який був холостяком недовго.