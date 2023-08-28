Хлопцеві був лише 21 рік: на фронті загинув учасник "Х-фактора" Савелій Федан

У боях на передовій загинув 21-річний Савелій Федан. Хлопець, який став відомим завдяки участі у шоу "Х-фактор", пішов захищати країну одразу з перших днів повномасштабної війни

Савелій родом з Енергодара. Про його смерть повідомив міський голова Дмитро Орлов.

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За словами голови міста, Савелій був талановитим та світлим юнаком з незламним кодексом честі, щирим патріотом України.

"Він завжди вірив у майбутнє своєї країни та, не вагаючись, став на її захист", – написав Орлов.



Савелій Федан / Фото з його соцмереж

Що відомо про Савелія Федана

Юнак з дитинства брав участь у різних конкурсах, активно волонтерив та допомагаючи військовим.

У 16 років Савелій взяв участь у 9 сезоні популярного телешоу "Х-фактор".

Савелій Федан на кастингу шоу "Х-фактор": відео

Цікаво, що вже у 13 років Савелій побував на фронті. Після цієї поїздки він вирішив, що піде служити в армію.

Прагнення захищати Батьківщину супроводжувало хлопця все життя. Першим кроком стало навчання в Запорізькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Після цього Савелій вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ,

– повідомив міський голова.

Після початку повномасштабного вторгнення Савелій пішов захищати Україну від росіян. 28 серпня стало відомо, що він загинув у бою з окупантами. Федану було лише 21 рік.



Савелій Федан / Фото з його соцмереж

Деталі про місце і час поховання молодого воїна повідомлять згодом.