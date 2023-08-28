Хлопцеві був лише 21 рік: на фронті загинув учасник "Х-фактора" Савелій Федан
Джерело:Дмитро Орлов
У боях на передовій загинув 21-річний Савелій Федан. Хлопець, який став відомим завдяки участі у шоу "Х-фактор", пішов захищати країну одразу з перших днів повномасштабної війни
Савелій родом з Енергодара. Про його смерть повідомив міський голова Дмитро Орлов.
Не пропустіть "Серце кровоточить": Козловський розчулив мережу виконанням пісні Скрябіна – зворушливе відео
За словами голови міста, Савелій був талановитим та світлим юнаком з незламним кодексом честі, щирим патріотом України.
"Він завжди вірив у майбутнє своєї країни та, не вагаючись, став на її захист", – написав Орлов.
Савелій Федан / Фото з його соцмереж
Що відомо про Савелія Федана
Юнак з дитинства брав участь у різних конкурсах, активно волонтерив та допомагаючи військовим.
У 16 років Савелій взяв участь у 9 сезоні популярного телешоу "Х-фактор".
Савелій Федан на кастингу шоу "Х-фактор": відео
Цікаво, що вже у 13 років Савелій побував на фронті. Після цієї поїздки він вирішив, що піде служити в армію.
Прагнення захищати Батьківщину супроводжувало хлопця все життя. Першим кроком стало навчання в Запорізькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Після цього Савелій вступив до факультету підготовки спеціалістів Десантно-штурмових військ,
– повідомив міський голова.
Після початку повномасштабного вторгнення Савелій пішов захищати Україну від росіян. 28 серпня стало відомо, що він загинув у бою з окупантами. Федану було лише 21 рік.
Савелій Федан / Фото з його соцмереж
Деталі про місце і час поховання молодого воїна повідомлять згодом.