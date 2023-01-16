Почало здавати здоров'я, – Положинський розповів, чому не може стати офіцером за 8 місяців у ЗСУ

Олександр Положинський вже 8 місяців перебуває у Збройних Силах України. Він поділився, що хотів стати офіцером, але через стан здоров'я ця мрія не здійсниться. Артиста перевели в іншу бригаду, де у нього будуть нові обов'язки.

Український музикант та колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський вийшов на зв'язок з війська та поділився останніми новинами. Він розповів, що змінилося за 8 місяців, які він провів у ЗСУ.

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Олександр Положинський не стане офіцером

Музикант поділився, що приблизно за пів року, проведених у війську, у нього почало погіршуватися здоров'я. Тому він не зможе стати офіцером.

8 місяців роботи над собою, навчань, надій, розчарувань, здобутків, відкриттів, знайомств із новим та новими. На жаль, десь через пів року почало потрохи здавати здоров'я. Проявилися якісь нові болячки, загострилися старі. Не те, щоби я зовсім посипався, але дещо почав здавати,

– поділився Сашко Положинський.

"На цей час фізичний і, як наслідок, моральний стани терпимі, але далеко не ідеальні. Питання чи є шанс стати офіцером і приносити більше користі, здається, отримало остаточну заперечну відповідь. Занадто старий. Не біда. Але хотілося. Не так прикро, що нема шансів стати офіцером, як усвідомлення того, що мій потенціал людини, здатної приносити більше користі на іншій посаді, помітний лише мені".



Сашко Положинський / Фото з інстаграму Сашка Положинського

Олександр Положинський розповів, що наразі його перевели в інший підрозділ у межах новоствореної бригади. Поки невідомо, які обов'язки його чекають, але музикант передбачає, що йому дадуть займатись тим, що він робив до ЗСУ.

"Хлопці рвуться на фронт і вже видно багато ознак того, що недовго їм чекати. Чи потраплю на фронт я – поняття не маю. Але поки, будь ласка, не кажіть мені, що я герой чи захисник. Бо так не є (хоч мені часто таке кажуть). Але як прийде наказ – зроблю все можливе, щоб його виконати".