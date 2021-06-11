"Любила": Саша Чемеров та Бумбокс випустили трек, який ризикує повторити успіх "Тримай мене"

Український рок-гурт "Бумбокс" випустив нову пісню "Любила", записану спільно із виконавцем Сашею Чемеровим. Раніше вони створили пісню "Тримай мене" (2018), яка стала однією з улюблених у шанувальників серед дискографії гурту. Натомість новий трек вже охрестили "однією з найкращих пісень сучасності".

Про вихід треку гурт "Бумбокс" повідомляв за кілька днів до релізу. Вірні фанати вже змогли почути новий трек на виступах гурту, але офіційна версія пісні з'явилась на музичних платформах лише 11 червня.

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Нова пісні "Бумбоксу" і Чемерова

Автором пісні "Любила" став Саша Чемеров. За його словами, написав він її, перебуваючи у США і на початку вона мала назву "1%".

"Я почав писати пісню "Любила" в Лос-Анджелесі. Тоді вона мала назву "1%" – у мене в той період життя було багато випробувань, назва підходила ідеально. Сидиш на балконі в L.A. і пишеш пісню з розрахунком на дует – я одразу хотів, щоб в ній співав Андрій. Здається, я йому відправив демку, вокал під гітару, чи ми побачилися, я тоді приїхав на зйомки кліпу та застряг, але перша версія, яку я записав – це був соул з R'n'B, йому дуже сподобалася. А потім я зрозумів, що сильно змінився, й ті сингли, які випустив, мають з "Любила" мало спільного", – розповів Чемеров у фейсбуці "Бумбоксу".

Виконавець додав, що запропонував Андрію Хливнюку, лідеру "Бумбоксу" переробити аранжування. Ним також зайнявся гітарист гурту Дмитро Кувалін, а згодом і барабанщик Олександр Люлякін та клавішник Павло Литвиненко. "Стало зрозуміло, що це вже не дует Саші Чемерова і Андрія Хливнюка, а Саші Чемерова і "Бумбоксу", – підкреслив співак.

Після суперхіта "Тримай мене" з Олександром Чемеровим (The Gitas, "Димна Суміш") я зарікся записуватись разом, розуміючи, що матеріал вийшов недосяжно крутим. Проте, минуло декілька років і Саша запропонував знову сісти в студію і накопичити щось більш "ритмблюзове"... Стане пiсня "Любила" синглом, чи увійде до наших з Сашею альбомів – не важливо. У моїх навушниках на ранковій пробіжці вона вже незамінна,

– прокоментував вихід пісні Андрій Хливнюк.

Саша Чемеров і Бумбокс – Любила: дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Фанати гурту вже давно чекали на вихід пісні, а деякі навіть зізнались, що після першого релізу на одному з концертів гурту – ця пісня стала для них надто особливою:

"Не можу стримати сліз, це прекрасна пісня! Ще до офіційного виходу, вона вже стала особливою для мене і моєї дівчини!";

"Звичайно, концертна версія розірвала більше. Але так довго чекала пісню, що закриваю вушка на такі дрібниці. Кайф";

"Одна з найкращих пісень сучасності. Браво. Аплодую крутим вокалістам України";

"Дякую за цю пісню! Ви неймовірні! Як класно, що українською!";

"Ууууууух! Дякую. Одразу нова версія нової пісні!.. Неймовірно, бомбово, цікаво!";

"Це найкраще, що я чув у 2021!";

"Ні, не 99 зі 100, а всі 200 зі 100. Класна! Дякую! Ще підкажіть, коли відпустить...";

"Сенс і зміст цієї пісні – рука об руку пішли до вівтаря мого серця";

"Це ж просто насолода! Такий крутий саунд! Така мелодія, такі класні хуки і фішечки. А аранжування взагалі кайфове.

Саша, вітаю з виходом на більш широку аудиторію! Впевнений, що цю пісню крутитимуть більшість радіостанцій.

Мені подобається твоя творчість в усіх проявах і стилях. Адже всюди між рядків (і між нот) читається твій фірмовий почерк".

Текст пісні "Любила" – Саша Чемеров і Бумбокс

Країна сліз країна мрій

Не вмерла ще і я живий

І є надія на тепло

І світло

Країна снів країна слів

Тебе люблю я і любив

Чи ти так само й мене

Любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

Людина Бог, людина звір

Якійсь одній із них повір

Спрямуй на неї все тепло

І світло

Спостерігай, не говори

До долу падають з гори

Космічних залишки жарин

Вони любили

Кров на...

Кров на...

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Вона його любила

Любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Що вона його любила

Любила



Чия це кров на вустах моїх блідих

Сліди кохання чи ненависті сліди

Втікай, втікай чи ставай йти слідом

Хто ти є? Чи є тут лав енд фрідом

Чекай, чи воно варте того

Свій до свого, ні царя ні бога

Ні апостолів не вчителів не ідолів

Не янголів

Ти вигадував все чи любив?

вистрілив – обомлів

вистрілив – обомлів

вистрілив – обомлів

А хто тебе любив, а?

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Кров на вустах

99 зі ста

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила

Кров на вустах

Чи вона його любила

Кров на вустах

Вона його любила

Чи вона його любила

Любила