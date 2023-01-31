Санта Дімопулос вперше за довгий час повернулась до Києва й показала відео порожнього дому

Українська співачка Санта Дімопулос повернулась з-за кордону до Києва. Вона показала порожній дім, де вже довго ніхто не живе.

Колишня учасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос через війну перебуває за кордоном – живе у Франції, Італії, Монако. Та днями вона вирішила повернутися до України вперше за довгий час.

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Санта Дімопулос повернулась до Києва

Співачка приїхала до Києва та розповіла про враження. Вона повернулась до свого спорожнілого будинку, де у вітальні продовжила стояти новорічна ялинка та інші різдвяні прикраси. Щоправда, там вже немає того, що робило дім затишним і сповненим життя.

Наш любий пустий дім... Без життя, без сміху, без дітей і друзів... Відібране життя. Ненавиджу,

– емоційно висловилась Санта Дімопулос.



Санта Дімопулос вдома / Фото з інстаграм-сторіз

Санта Дімопулос повернулась додому: відео

Зауважимо, що життя за кордоном однаково спричиняє артистці стрес. Так сталося під час її відпочинку у Франції на гірськолижному курорті, коли сильно захворів син Даніель. Французькі лікарі, за словами Санти, не надто напружувалися, а документація щодо страховки також лягла на її плечі.

Незадоволена Санта Дімопулос і постійними емоційними "гойдалками" через стрес. Знаменитість зізнавалась, що набрала 6 кілограмів, бо не змогла харчуватися правильно.