"Руйнація, смерть, біль": Святослав Вакарчук побував в Охтирці, зруйнованій окупантами
Джерело:інстаграм Святослава Вакарчука
Український музикант Святослав Вакарчук відвідав Охтирку у Сумській області. Раніше населений пункт отримав звання "Міста-героя".
Лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує їздити містами України. Днями він побував у Сумській області та відвідав Охтирку.
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Святослав Вакарчук побував в Охтирці
Охтирка – одне з тих міст, що з перших днів війни відбивало атаки ворога. Але зазнавало жорстоких обстрілів та руйнувань.
Святослав Вакарчук виступив для військових та пройшовся містом. В інстаграмі він опублікував кадри міста, що постраждало від агресії ворога.
Охтирка зі шрамами від "подарунків" руського міра. Україна. 2022 рік. Руйнація, смерть, біль – от і все, що може запропонувати рускій мір,
– поділився артист.
Нагадаємо, Охтирка та ще 3 міста – Ірпінь, Буча й Миколаїв отримали звання "Місто-герой". Окрім них це звання мають:
- Харків;
- Чернігів;
- Маріуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.
Для перегляду фото гортайте праворуч:
Зруйнована Охтирка: