"Руйнація, смерть, біль": Святослав Вакарчук побував в Охтирці, зруйнованій окупантами

Український музикант Святослав Вакарчук відвідав Охтирку у Сумській області. Раніше населений пункт отримав звання "Міста-героя".

Лідер рок-гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує їздити містами України. Днями він побував у Сумській області та відвідав Охтирку.

До слова "Україна – авангард Третьої світової": Святослав Вакарчук дав інтерв'ю Rolling Stone

Святослав Вакарчук побував в Охтирці

Охтирка – одне з тих міст, що з перших днів війни відбивало атаки ворога. Але зазнавало жорстоких обстрілів та руйнувань.

Святослав Вакарчук виступив для військових та пройшовся містом. В інстаграмі він опублікував кадри міста, що постраждало від агресії ворога.

Охтирка зі шрамами від "подарунків" руського міра. Україна. 2022 рік. Руйнація, смерть, біль – от і все, що може запропонувати рускій мір,

– поділився артист.

Нагадаємо, Охтирка та ще 3 міста – Ірпінь, Буча й Миколаїв отримали звання "Місто-герой". Окрім них це звання мають:

Харків;

Чернігів;

Маріуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

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Зруйнована Охтирка: