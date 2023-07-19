Через рік після втрати: чоловік Руслани Писанки показав їхній дім, де сталась пожежа
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Минув рік, як не стало знаменитої акторки та ведучої Руслани Писанки. Її чоловік поділився зворушливими спогадами та показав дім, у якому сталась пожежа.
Сьогодні, 19 липня, минає рівно рік з втрати для українського кіно й телебачення – не стало Руслани Писанки. Її чоловік Ігор Ісаков пережив непростий час. Він став жити усамітнено, але намагається звикнутися з втратою.
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Я перші дні мріяв, що десь є якийсь лист, де Руся щось мені написала. На жаль, взагалі нічого подібного, бо настільки була оптимістка моя Руся, що навіть якихось думок, що буде щось не добре не було,
– поділився Ігор Ісаков.
Чоловік артистки додав, що впевнений у тому, що Руслана не хотіла б чути сум чи плач за нею. Тому продовжує жити. "Так, я продовжую жити. Але такого рецепта, як це все відпустити й знову почати якось повноцінно жити – його немає. Мабуть, час. Треба чекати".
У домі Руслани Писанки та Ігоря Ісакова сталась пожежа
Чоловік Руслани Писанки також зізнався, що після смерті артистки у їхньому домі сталась пожежа. Все через російські обстріли та проблеми з електроенергією.
Після всіх цих обстрілів були значні коливання електроенергії. У мене сталася пожежа, вигоріла наша гончарна майстерня,
– зізнався Ігор Ісаков.
Наслідки пожежі / Скриншот з відео
Чоловік відбудував понівечену частину дому та сподівається, що його дружині сподобалося б таке оновлення. "Я весь час ставлю собі таке запитання: "Сподобалася б Русі ця частина, яка зараз з'явилася у нашому будинку?". І трохи навіть собою пишаюся, що думаю, що Русі б сподобалося це місце навіть більше, ніж те, що було раніше".