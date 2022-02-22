Руслана Лижичко напророкувала у 2012 році Майдан: тепер її просять передбачити перемогу у війні

Українська артистка Руслана Лижичко у 2012 році випустила кліп "Ейфорія", де показала долю ув'язнених у "далекому майбутньому". Події у кадрі дуже перегукувались із тими, що стались на Революції Гідності у 2013 – 2014 роках.

Днями Руслана опублікувала в інстаграмі кадри з кліпу 2012 року, де з іншими людьми сидить за ґратами, терпить знущання наглядачів і чекає на звільнення. Вищі сили допомагають людям і вони виходять з в'язниці у зруйнований апокаліптичний світ.

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Зйомки відбувались у Київській Фортеці, де всередині 19 та на початку 20 століть у суворому режимі утримувалися політичні ув'язнені.

"Ми зняли це відео рівно 10 років тому. Ми інтуїтивно вибрали такий сюжет. Відео робили за рік до подій на Майдані", – написала артистка в мережі. Фанати відмітили, що сюжет кліпу перегукувався із подіями в Україні, де люди роками були наче за ґратами, але зуміли вибороти свободу на Майдані Незалежності.

Руслана – Ейфорія: дивитись відео онлайн

Реакція шанувальників

Тепер шанувальники артистки просять зробити її подібний відеокліп, де Україна перемагає у війні з Росією і країна-агресор зазнає краху.

"Пам'ятаю це відео, воно тоді здалось досить важким і емоційним, але ви справді наче у воду дивились. Зробіть ще пророчі відео, але з нашою перемогою і добрим фіналом!";

"Зробіть таке відео, що рашки-окупанта немає, і всі люди на планеті живуть дружно та щасливо";

"Дуже!";

"Я вами захоплююсь, від ваших пісень та відео, мороз по шкірі йде!";

"Руслана, ти – майбутнє України. Я ціную тебе як співачку, жаль, що Кузьма на небі, він би тобою гордився. Я в захваті від твоєї музики".

Зазначимо, що після визнання Путіним псевдореспублік на Сході України, зірка опублікувала надихаючий допис, де підтримала українців:

"В нас є сили і завжди будуть. Це той момент, коли я починаю ще більше вірити в мою країну, вірити в нас! Зараз я молюся, як ніколи, і прошу в Бога – дай нам сили і віри, бо ми просто хочемо жити, і ніхто немає права відбирати в нас під "жодним міфом" нашу землю. Ще з Майдану так і залишилась в серці потреба Молитись за Україну... за все світле і чисте, за нас. Слава Україні".



Руслана підтримала українців / Фото з інстаграму співачки