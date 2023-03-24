Після хейту пісні "Дика дичка" Руслан Ханумак оголосив про завершення кар'єри

Днями в мережі завірусилася пісня "Дика дичка", але її жорстко захейтили. Тепер співак та автор Руслан Ханумак попросив вибачення за свою роботу та зробив несподівану заяву оголосив, що завершує музичну кар'єру.

У соцмережі артист написав, що не хоче йти проти народу. Нагадаємо, що українців дуже розлютив кліп та пісня "Дика дичка" з жінками-військовими.

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Автор пісні "Дика дичка" зазначив, що якщо люди пишуть хейт, то мають на це право.

Я не йтиму проти народу, бо той, хто йде проти українського народу, завжди погано закінчує... Ще півроку тому, коли я тільки-но починав свою музичну кар'єру, не міг собі уявити, що закінчувати її буду саме так. Мені не місце в музиці. Я піду з музичної індустрії,

– заявив Руслан Ханумак.

Він також подякував усім жінкам, які знялися у його кліпі, оскільки "все це було зроблене заради них".

"І хочу вибачитися перед тими, кому я зруйнував життя цією піснею і зіпсував все, що тільки можна було. Давайте не шукати внутрішнього ворога. Тому що ще дихає руська мр**іна на нашій землі", — додав Руслан.

Думки українці щодо цієї ситуації розділилися. У коментарях одні зазначили, що реакція артиста швидка і правильна, адже не можна вдавати, ніби нічого не сталося. Інші здивувалися, що актор так швидко здався.

Деякі ще написали, що це Потап мав попросити вибачення за пісню про волонтерів, а не Ханумак, який не вчинив жодного злочину.

Як українці відреагували на заяву Руслана Ханумака:

"Руслане, не треба. Хейтять абсолютно всіх артистів, це потрібно прийняти".

"Дуже дарма, кліп і пісня сподобалися. Кому щось не подобається, нехай проходять повз".

"Розумію, що ти не хотів образити нікого. Тому шкода, що така відбулася реакція, з багатьма коментарями я не згоден".

"Людина вклала сили в пісню, щоб підтримати українських військових, але замість підтримки, отримав море хейту. У той час коли українці мають бути об'єднаними".

"Це дуже раціональне рішення, ще й Позитива з собою візьми".

"Пісня в пару до "Гарна українка я, я танцюю гопака". Яке дно".

"Підтримувати тут нічого і крапка. Це був невдалий музичний твір від слова зовсім".

До слова, нещодавно Потап також осоромився через трек під назвою "Волонтер". Багато артистів обурені новою піснею репера. Як реагують українці та чому критикують Потапа – читайте у статті.