Звезды на отдыхе: где встретились Слава Каминская и Юлия Санина

Пока в Украине холодно знаменитости отправляются на отдых в теплые страны. Певицы Слава Каминская и Юлия Санина проводят отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах.

Из-за насыщенных рабочих графиков артисткам редко удается увидеться в Киеве, поэтому они не упустили возможности пообщаться на отдыхе. Известно, что Каминская прилетела в Абу-Даби с детьми, а Санина – с сыном и мужем.

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Встреча Славы Каминской и Юлии Саниной

Знаменитости устроили посиделки в красивом заведении. Слава позировала на камеру в атласном платье цвета хаки с принтом в белый горошек. Наряды имели оригинальные рукава и изысканное декольте. Волосы артистка выровняла, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и блеском на губах. Среди аксессуаров на ней были цепочка на шее, браслеты и кольца.

Санина изображена на фото в сдержанном черном наряде со вставками мятного цвета. Ее волосы тоже были ровными, а на лице макияж с черным карандашом на веках и розовой матовой помадой на губах. В ушах были минималистические темные серьги.

В Киеве встретиться не можем, встретимся в Абу-Даби. Фото с Юлией Саниной в прекрасном месте. Немного отдохнули, немного поработали,

– написала Слава под фото.

Похоже, звезды не случайно оказались в этом месте, а приехали туда по работе.



Слава Каминская и Юлия Санина / Фото из инстаграма Славы Каминской

Отметим, сейчас в Абу-Даби находится телеведущая Катя Осадчая, которая приехала туда в командировку и уже успела взять интервью у Саниной и Каминской. Также фотографии из отдыха там публиковала актриса Ксения Мишина.